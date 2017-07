Retorno da PA 257 se transforma em área de esporte e lazer

O início do projeto Reviravolta, nesta 5ª feira, 29, foi sucesso na área do retorno da PA 257. A população, principalmente os praticantes de atividade física, participou da caminhada ecológica, da coleta de lixo, distribuição de mudas frutíferas e ornamentais, e prestigiou apresentação de cross training, bike cross, skate, zumba, jiu-jitsu, karatê, defesa pessoal, vôlei, rap e quadrilha junina.

A parceria entre Prefeitura de Juruti, IJUS, IPUAM e ALCOA para implementação do projeto “Reviravolta” visa fazer com que os espaços públicos sejam espaços de atividades educativas, de conservação ambiental e incentivo ao bem estar, começando pela área do retorno, que já vem recebendo ações dessas parcerias, como a iluminação pública.

Houve também distribuição de preservativos, aferição de pressão e pesagem, e sorteio de livros dos Guerreiros da Amazônia.

“A nossa tarefa é incentivar. O projeto visa utilizar os espaços da cidade para praticas saudáveis, como as praticas esportivas, e a secretaria de Cultura apoiou também com as apresentações culturais”, afirmou Ariadne Lima, secretaria de Cultura, Desporto e Turismo (SECDET), que esteve presente no evento, assim como o secretário de Infraestrutura, Sebastião Soares.

Além da SECDET, outras secretarias estão envolvidas na ação, como Secretaria de Planejamento e Gestão (SEMPLAG), Secretaria de Governo (SEMGOV), Secretaria de Infraestrutura (SEMINF) e Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA).

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMJ