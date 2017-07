Vitrine Social – Style News

** A OAB Subseção Santarém realizou sua festa Junina com escolha da Miss Caipira, saindo vencedora Agatha Macambira. Os vencedores como Casal Forrozeiro, Valéria Lima e Ribamar Souza.

** A WSP fez o lançamento do aplicativo da empresa, como objetivo de apresentar uma ferramenta importante para atendimento e interatividade de seus clientes. Após o lançamento os convidados participaram de uma animada festa Junina, todos bem recebidos pelo staff da empresa e Natasia Santana, assessora de comunicação.

** OS 15 ANOS DE LETÍCIA: Será no dia 8 de julho, no salão nobre do Centro Recreativo, os 15 anos da encantadora Letícia Frazão, filha de Lana e Beto Frazão. O ambiente receberá decoração da notável Fátima Petrola, de Belém; o cerimonial da “expert” Silvana Silva, “from” Manaus. A boa música do DJ Paulinho Fidalgo, de Belém.

** Já nas bancas o livro “Chic Profissional”, de Glorinha Kalil, com boas dicas para você ser feliz e eficiente em sua profissão.

** Festa Mulher Padrão: O Conselho Profissional do Pará realizou em Belém, dia 23 de junho, a Festa da Mulher Padrão do Pará, tendo à frente a presidente Izabel Benone e o Promoter Paulo José. O evento foi no bonito salão do Hotel Sagres. Foi uma noite bem prestigiada e notável.

** Circularam por Santarém no feriadão, Miss Sra Eco Brazil 2017, Maria Cândida Costa e a advogada e escritora Ana Paula Maciel.

** A revista de bordo da Latam traz matérias dos irmãos Castanho, proprietários do restaurante Remanso do Bosque, de Belém.

** O jornalista Mauro Tavernard Júnior, filho de Tânia e Mauro Tavernard, teve noite de autógrafos, ao lançar seu livro “Alcino – Negão Motora: a história do Gigante do Baenão”. O evento foi na sede do Clube do Remo, dia 27 de junho. Vale dizer, que Alcino foi um ícone do futebol azulino, nos anos 70.

** A biografia da cantora Rita Lee já é grande sucesso de vendas no País com histórias hilariantes.

** Dia 30 de agosto será realizada a I Conferência de Direito do Oeste do Pará, no auditório da UFOPA – Campus Tapajós, cujo lançamento aconteceu no auditório da Instituição, dia 28 de junho. Na ocasião foi feita a Tomada de Compromisso de novos advogados, entres eles, de Yasmin Waughan Bentes de Souza, filha do presidente da OAB/Santarém, Ubirajara e Ana Cláudia Bentes. A cerimônia foi elegante e emocionante.

** Será realizado em Belém, o II Simpósio de Direito do Trabalho, sob o comando do advogado Giussepp Mendes. O evento será dia 29 de setembro, no Hotel Regente, que contará com a presença do desembargador do TRT de Minas Gerais, José Eduardo Chaves Jr, e do professor Oscar Contreras, da Universidad de Castilla La Marcha.

** Avionou rumo a Europa a elegante Edilamar Neves.

** O presidente da OAB/Subseção Santarém, Ubirajara Bentes, professor William Coelho (presidente da APAE) e o médico Francisco Aguiar receberam Medalhas de Honra ao Mérito Padre Felipe Bettendorff, durante programação dos 356 anos de Santarém, pelos serviços relevantes prestados à nossa cidade.

** O presidente da OAB/Subseção de Altamira, Joaquim Freitas Neto, foi homenageado em Altamira pelos méritos jurídicos apresentados naquela cidade.

** Parabenizamos os aniversariantes de destaque: Betânia Conrado, Ivete Nogueira, Conceição Rocha, Vanei e Vaneia Lima, Socorro Lisboa.

** Dia 22 de julho na Boite Âncora do Iate Clube de Santarém, às 22 horas, será realizada “Uma Noite com Barry White” orquestrada pelas mãos do DJ Alfredo Abitbol, de Belém.

** O arquiteto Rafael Alencar, filho de Socorro Alencar, um dos jovens talentos promissores de nossa terrinha, lançará em novembro seu livro “Colorindo Santarém”, destinado às pessoas de todas as idades e que possam conhecer ainda mais os atrativos de Santarém.

Por: JORGE SERIQUE