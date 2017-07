Caminhada dá início ao projeto “Turismo em Ação”

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur) iniciou na sexta-feira (30) as atividades do Projeto Turismo em Ação. Uma caminhada abriu oficialmente as atividades, o evento contou com a parceria do Núcleo de Esporte e lazer da Secretaria Municipal de educação e o apoio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transito (SMT), além do Policiamento do 3º BPM, com a presença do Tenente Coronel Maués e sua equipe.

A Caminhada Turística teve inicio na Praça Tiradentes, local esse que é ponto turístico do nosso município, percorrendo pela Avenida Tapajós, passando por outros pontos Turísticos como: Mercadão 2000 chegando ate ao CIT Vera Paz (Centro de Informações Turísticas).

O chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Turismo Diego Pinho, que representou o Secretário Pablo Barrudada, destacou a importância do Projeto Turismo em Ação, “ estamos começando com a caminhada turística que é importante, além da prática de esporte e lazer , incluímos alguns pontos turísticos de Santarém, sempre ressaltando sobre a historia desses locais, é só o primeiro de uma Ação durante todo mês de Julho, o ponta pé inicial para essas férias, onde inclusive recebemos muitos turistas em Santarém”.

“É o tipo de evento importante, aliar essa questão turística com a prática do esporte e Lazer, poder no final da tarde contemplar o pôr-do-sol da Orla da cidade é magnífico”. Destacou o coordenador do Núcleo de Esporte e lazer da Semed, Jose Maria Lira.

As atividades do Projeto Turismo em Ação continua dia 08 de julho, as 18 horas em Alter do Chão, dessa vez com a parceria entre Semtur e Semtras, onde será realizado uma Blitz educativa, em virtude da realização do Festival do Borari que acontece todos os anos no Caribe Brasileiro.

Fonte: RG 15\O Impacto