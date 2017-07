Veículo capota na estrada que liga Pindobal a Alter do Chão

Mais um acidente foi registrado em Santarém. Na madrugada de sábado para domingo, um veículo capotou na estrada que liga a praia do Pindobal, no município de Belterra, até a vila de Alter do Chão, em Santarém. O veículo ficou preso entre as árvores.

Informações prestadas à nossa reportagem são de que três pessoas estavam dentro do veículo, mas ninguém ficou ferido. Quando o socorro chegou, não havia mais ninguém no veículo. O BOAT foi acionado para fazer os procedimentos.

Fonte: RG 15\O Impacto