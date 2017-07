Alter do Chão está pronta para o XXIII Festival Borari

Evento acontece de 07 a 09 deste mês e tem apoio da Prefeitura de Santarém.

Nos dias 07 (sexta), 08 (sábado) e 09 (domingo) de julho acontece o XXIII Festival Borari na Vila balneária de Alter do Chão. O evento é organizado pela Associação Indígena Borari de Alter do Chão, com o apoio da Prefeitura de Santarém, através a Secretaria Municipal de Cultura (Semc). O evento tradicional da cultura santarena, que revive com a população local e visitantes, os rituais e costumes dos primeiros habitantes da etnia indígena Borari.

“A programação está bem diversificada, rituais indígenas, danças folclóricas e Shows Musicais com atrações de artistas locais. O acesso será cobrado somente para os Shows Musicais a preço popular”, explicou um dos organizadores do evento, Júlio Dias Borari.

O local do evento será na dependência do Galpão do Boto Cor de Rosa. Localizado na Rua do Sol, entre as Travessas Agostinho Lobato e Febrônio Batista Costa, na Vila balneária de Alter do Chão.

PROGRAMAÇÃO DO XXIII FESTIVAL BORARI

Local: Galpão do Boto Cor de Rosa

DIA: 07/07/2017 (sexta-feira)

19h 30 – Ritual de Abertura do XXIII Festival Borari

20h 30 – Apresentação de Danças Folclóricas

23h 30 –Show Musical Nelson Pancadão

03h 30 – Encerramento

DIA: 08/07/2017(Sábado)

20h-Apresentação de Grupos Folclóricos de Carimbó

00h-Show Musical das Bandas: Ritmus e Baguaçeiros do Forró

03h 30 min-Encerramento.

DIA: 09/07/2017 (Domingo)

20h – Ritual de encerramento e apresentações de Quadrilhas

23h- Show Músical-Gui Estouradão

02h 30 – Encerramento.

AUDIÊNCIA DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE SANTARÉM

A Prefeitura de Santarém realiza, nesta terça-feira (4), a partir das 8h, na Casa da Cultura, a primeira audiência de revisão do Plano Diretor Municipal. O processo é coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Tecnologia (Semdec).

O documento é uma lei municipal prevista na Constituição Federal que estabelece ordenamento no crescimento do município. Pela lei, o Plano Diretor deve ser revisado a cada 10 anos, sendo que esse prazo expirou no ano passado.

Na ocasião, será apresentado o Plano de Ação que deve ter a participação dos vários segmentos da sociedade santarena. Para isso, a Prefeitura convoca integrantes dos poderes Legislativo, Judiciário, associações, sindicatos, conselhos, entre outros, a participar da discussão.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS