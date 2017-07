Caprichoso vence 52º Festival Folclórico de Parintins

Rainha do Folclore do Caprichoso, Brena Dianá, dançando no Festival de Parintins (Foto: Joel Arthus/Secom)

O 52º Festival de Parintins, que teve início na sexta-feira (30/06) e terminou no domingo (02/07), terminou com a vitória do Boi Caprichoso, que levou para o Bumbódromo o tema exaltando o imaginário caboclo. Esse é o 22º título do Boi Caprichoso. O Boi Garantido tentava o bicampeonato. A apuração aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 03.

O Boi Caprichoso conseguiu 1.257,9 pontos dos jurados, enquanto que o Boi garantido obteve 1.255,5 pontos.

Fonte: RG 15/O Impacto