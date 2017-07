Inauguração do Centro Público do Artesão marca o encerramento das programações de aniversário da cidade

A Comunidade do Mangal Parauá, localizada na Resex Tapajós- Arapiuns estava em festa. A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), entregou para a comunidade na tarde de sábado (1º) o Centro Público do Artesão. Em sua fala, o presidente da comunidade, Zenóbio de Almeida, agradeceu ao governo municipal pelo compromisso com a comunidade. “O Centro vai beneficiar o Mangal e as comunidades que ficam no entorno, melhorando o turismo e valorizando os artistas. No início deste ano, o secretário de infraestrutura, Daniel Simões, veio fiscalizar a obra e se comprometeu que ainda este ano obra seria entregue. Nós só temos a agradecer porque faz muito tempo que um prefeito não vinha ouvir nossas demandas e entregar um obra importante”, destacou.

O Vice-prefeito, José Maria Tapajós, enfatizou o comprometimento da gestão municipal com as comunidades do planalto e da região de rios. “Com muita vontade estamos realizando várias obras. Finalizamos o primeiro semestre e já mostramos para população que estamos trabalhando em prol de todos”.

Os representantes do Poder Legislativo, os vereadores Dayan Serique e Júnior Tapajós, prestigiaram a entrega do Centro e destacaram que governo municipal não mede esforços para a conclusão das obras, mostrando o resultado através de inaugurações e reuniões com os próprios comunitários.

O prefeito Nélio Aguiar, agradeceu a receptividade e afirmou que o governo retomou muitas obras que estavam paralisadas, porque conhece as necessidades da população. “É a última obra entregue na programação de 356 anos de Santarém. Tiramos o município no Cadastro Único de Convênios (CAUC), no item obrigações financeiras, e muitas obras foram retomadas, porque a obra mais cara é a obra paralisada. Depois disso conseguimos mais recursos para o município e somente nos primeiros seis meses de gestão já entregamos quadras, escolas, microssistema, a 1ª etapa da Praça de Eventos, o Terminal hidroviário de cargas e passageiros, e hoje o Centro Público do Artesão, porque governamos para todos”.

Após a fala do prefeito, o grupo de jovens da comunidade fez uma apresentação de carimbó e as autoridades descerraram a placa.

Sobre a obra: O Centro Público do Artesão (CPA) faz parte do Convênio do Ministério do Turismo/Caixa 333-706-67/2010 e do contrato 0012/2011, com o valor de R$ 132.389,32. Sob a responsabilidade da empresa Lima Vieira, o CPA conta com um galpão, cobertura e 4 banheiros (2 masculinos e 2 femininos) e uma área para lanchonete.



PPA- Antes da entrega do Centro Público do Artesão, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Tecnologia (Semdec), reuniu na Comunidade de Amorim e Mangal plenárias com representantes de 13 comunidades, para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2018-2021.

O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras dela decorrentes e relativas aos programas de duração continuada. O PPA declara as escolhas pactuadas com a sociedade e contribui para viabilizar os objetivos fundamentais do governo. O alcance dos objetivos do plano requer que haja compatibilidade entre a orientação estratégica do governo, as possibilidades financeiras do Município e a capacidade operacional dos diversos órgãos ou entidades municipais.

PREFEITURA ENTREGA NOVA UBSF- MAICÁ

Foi com muita alegria que os moradores dos bairros Maicá, Pérola do Maicá e Vigia receberam das mãos do prefeito Nélio Aguiar e do Secretário Municipal de Saúde, Edson Ferreira Filho, a nova Unidade Básica de Saúde da família que vai dar assistência médica para os usuários dos respectivos bairros.

A reinauguração aconteceu na noite de sexta-feira (30), e contou com a presença de autoridades, colaboradores da Semsa, moradores e convidados.

Ivanilda Gomes, presidente do bairro Maicá, relatou a luta dos três bairros para conseguirem a reforma do posto. E com o apoio da prefeitura de Santarém por meio da secretaria municipal de Saúde (Semsa), o sonho tornou-se realidade, não ganharam apenas a reforma, mas uma UBSF nova.

A enfermeira responsável pela unidade, Ivana Pimentel, falou dos desafios que a equipe enfrentava para atender dentro das condições limitadas os usuários que procuravam por atendimento e que agora a realidade é diferente, pois um novo ciclo inicia para a UBSF-maicá.

Edson filho, Secretário de saúde, por sua vez agradeceu o voto de confiança para a gestão da saúde dada pelo prefeito Nélio Aguiar. E disse estar muito feliz em contribuir com a comunidade santarena. Felicitou a equipe da Semsa que esteve à frente para a conclusão desse projeto.

Em seu pronunciamento o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, parabenizou o secretário municipal de saúde pela forma como está conduzindo a área da Saúde no município. Segundo ele, o início da gestão foi bem desafiadora, contudo, aos poucos os frutos estão sendo colhidos. E afirmou que muitas mudanças ainda virão.

A unidade Básica de Saúde do Maicá passou de 142 m² para 295 m². A reforma e ampliação teve o valor de R$ 288.294,89 e os equipamentos no valor de R$ 86.800.

Atualmente, conta com a colaboração de 19 profissionais em diversas áreas: 1 médico, 1 odontóloga, 1 Técnico em saúde bucal, 2 enfermeiros, 3 técnicos de enfermagem, 6 agentes comunitárias de saúde, 2 vigias, 1 auxiliar de serviços gerais e 2 dois auxiliares administrativos.

Agora a Ubsf passou a ter os seguintes espaços: Sala de farmácia básica, sala de esterilização/expurgo, almoxarifado, consultório de enfermagem, consultório médico com banheiro, sala para teste de pezinho, 1 banheiro social, 1 copa, sala para resíduos comuns e biológicos, sala para educação em saúde, escovodromo e sala de procedimentos. Tudo para melhor atender os mais de 4.611 moradores dos bairrosMaicá, Pérola do Maicá e Vigia.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS