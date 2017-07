Jovem é morto com 5 facadas no bairro do Maicá

Vítima chegou a ser encaminhada para o PSM, no entanto, horas depois faleceu.

De acordo com informações, o jovem foi vítima de uma emboscado no momento que se dirigia para sua residência no bairro Pérola do Maicá, na madrugada de domingo (2), momento que foi abordado por seu algoz, que desferiu pelo menos cinco os golpes de faca, que acertaram principalmente a região tórax da vítima.

Diego Antony Vieira da Silva, de 19 anos, foi socorrido e encaminhado para o Pronto Socorro Municipal (PSM), mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito horas depois de dar entrada na unidade de saúde.

RG 15 / O Impacto