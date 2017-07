Médico é preso acusado de estupro em Santarém

A segunda-feira, dia 03 de julho, amanheceu agitada em Santarém. Vários acidentes de trânsito e uma operação da Polícia Civil, mais precisamente pela Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente, que cumpre determinação da Justiça.

O médico Álvaro Cardoso Magalhães foi preso na operação, acusado de estupro de vulnerável e pedofilia. Junto com o médico foram presas duas mulheres que davam cobertura ao suposto crime praticado. A operação policial contou com o apoio do NAI (Núcleo de Apoio a Investigação), da Polícia Civil, que tem como titular o delegado Silvio Birro.

Nossa reportagem tentou falar com a delegada responsável pelo caso, Dra. Adriene Pessoa. A mesma informou que só falará sobre o caso, em uma coletiva que será dada ainda nesta segunda-feira.

Segundo informações, o médico desempenha suas atividades na UPA 24 Horas e no Hospital Municipal de Santarém. Fontes informaram que existem várias vítimas, entre elas, uma criança de 4 anos e um bebê de três meses. Poderá haver mais prisões.

A prisão do médico Álvaro Magalhães e das duas mulheres foi decretada pelo Juiz Alexandre Rizi, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, como base em farta prova material, como fotos, vídeos e mensagens de aplicativos. O médico e as duas mulheres estão recolhidos em celas da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), na Unidade do Pro Paz, localizada na Av. Sérgio Henn, bairro Interventoria.

PRISÕES: A Operação “Anjos da guarda” deflagrada hoje pela Deaca e Deam teve até agora quatro prisões. Foram presos em decorrência de prisão preventiva (507/2017.000185-2): ÁLVARO MAGALHÃES CARDOSO (médico) e ODETE FRISS EBERTZ por estupro de vulnerável e outros crimes sexuais. Além disso está sendo autuada em flagrante delito DARLIANE SILVA DOS SANTOS (507/2017.000195-8) pela prática do delito previsto no art. 241-B do eca. Foi preso ainda em razão de sentença condenatória uma outra pessoa, pela prática de estupro de vulnerável.

Fonte: RG 15/O Impacto