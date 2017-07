Músico condenado por estupro é preso na operação “Anjos da Guarda”

A operação desencadeada pela Polícia Civil na manhã de segunda-feira (3) teve como objetivo cumprir vários mandados de prisão. A ação comandada pela Delegacia Especializada de Atendimento a Criança e o Adolescente (Deaca) e Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher (Deam), até o momento resultou em quatro prisões.

Além do médico e duas mulheres suspeitos de estupro de vulnerável, também foi preso o musico Sandro Moreth Silva, pela prática de estupro de vulnerável, do qual é condenado da Justiça. O crime do qual Sandro foi condenado, aconteceu no ano de 2011.hug

Após realizar os exames de corpo de delito, o cantor e músico santareno, popularmente conhecido como ‘Sandro Tambaqui’, foi encaminhado para o Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, na comunidade de Cucurunã.

RG 15 / O Impacto