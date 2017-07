Concurso de quadrilhas juninas do “Arraia´ dos Pauxis” será no dia 7 de julho em Óbidos

Semcult confirmou a participação de 4 agremiações. Ao todo mais de 6 mil reais serão distribuídos entre os participantes

O concurso de quadrilhas juninas de Óbidos, no oeste do Pará, será realizado na próxima sexta-feira (7), a partir das 19h na arena de apresentações que será montada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), na Praça da Cultura.

O evento marca o encerramento do “Arraiá dos Pauxis”, que iniciou nos dias 23 e 24 de junho com a apresentação das danças folclóricas apresentadas por alunos da rede municipal e estadual de ensino.

A disputa contará com a participação de 4 agremiações, que prometem encantar o público com as suas exibições. A Semcult divulgou a ordem de apresentação dos concorrentes, definida em sorteio realizado na última quinta-feira (29/06). As apresentações ficaram assim definidas: Quadrilha Xique-Xique do Distrito do Flexal; Quadrilha Brincando de São João; Quadrilha Explosão Obidense; e Quadrilha Coração Junino.

“O fato de termos desmembrado o concurso das quadrilhas juninas das apresentações das escolas, não influenciou na qualidade da programação do evento. Os dois primeiros dias de arraiá tiveram uma grande participação, tanto de público como de atrações, e agora temos a certeza de que o concurso que terá um dia dedicado apenas para os grupos concorrentes, será um grande sucesso”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Luiz Carlos Gama Queiroz.

Jurados

A avaliação das apresentações ficará por conta de 3 jurados vindos de diferentes cidades da região, entre coreógrafos, artistas e professores, que analisarão a evolução, originalidade, indumentária, evolução do casal de noivos, sincronismo, coreografia, rainha, e a atuação do puxador de cada uma das agremiações concorrentes.

Ao todo serão distribuídos aos quatro concorrentes mais de 6 mil reais em premiação. A quadrilha campeã receberá como prêmio 3 mil reais em dinheiro, mais troféu. A vice-campeã receberá 2 mil reais em dinheiro, mais troféu. Haverá também premiação em dinheiro e entrega de troféus para o terceiro e quarto colocado.

“Nós não garantimos os grupos a ajuda de custo que vinha sendo concedida nos anos anteriores, porém nós melhoramos a premiação e garantimos um incentivo a todos os participantes, como forma de reconhecimento e gratidão ao trabalho das agremiações e seus brincantes que se esforçam para manter viva a nossa cultura. Essa decisão agradou os brincantes e deu um ânimo a mais para a disputa”, ressaltou Luiz Carlos.

Apuração

Durante a reunião com os diretores das agremiações, foi apresentado o regulamento do festival que sofreu pequenos ajustes para garantir a transparência da disputa.

A apuração será feita de maneira mais ágil, logo após a apresentação da última quadrilha junina concorrente. A intenção da coordenação é manter em sigilo o máximo possível o resultado que será anunciado assim que os votos forem contabilizados pela equipe de apuração, que será realizada em uma das salas da Casa da Cultura, acompanhada por um representante de cada uma das quatro concorrentes.

Não será permitido o ingresso de pessoas portando aparelhos celulares no local de apuração e nem de pessoas desautorizadas.

“Nossa preocupação é a transparência desse processo. Sabemos que é um concurso com apenas quatro concorrentes, mas a verdade é que os ânimos são bem acirrados e esse processo de apuração e divulgação do resultado final deve ser conduzido com muita serenidade e imparcialidade. Os dirigentes foram apresentados pra essa nossa metodologia e todos concordaram com o que foi proposto”, finalizou o secretário de cultura.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO