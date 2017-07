Detentas surram mulheres presas junto com médico por suspeita de estupro e pedofilia

A situação ficou perigosa para Darliane Silva dos Santos e Odete Friss Ebertz, que foram presas na manhã de segunda-feira (03), na A Operação “Anjos da guarda”, deflagrada hoje pela Deaca e Deam, que teve também a prisão do médico Álvaro Magalhães Cardoso. Os três são acusados de estupro de vulnerável e outros crimes sexuais.

As duas mulheres foram levadas para a Penitenciária de Cucurunã e lá foram recebidas com as honras da casa pela detentas. Darliane e Odete foram surradas e tiveram seus cabelos cortados. As duas foram levadas para a Seccional de Polícia Civil na manhã desta terça-feira (04), onde prestaram depoimento ao delegado Herbert Farias Jr.

Fonte: RG 15/O Impacto