Diocese de Santarém realiza I Congresso Diocesano de Catequese

Cerca de 200 pessoas devem participar do evento que ocorrerá no Centro de Formação Emaús

A Diocese de Santarém realiza de 7 a 9 de julho o I Congresso Diocesano de Catequese. A programação será no Centro de Formação Emaús com o tema “Iniciação à Vida Cristã: Caminho do encontro com Jesus que leva ao discipulado”. Neste grande evento devem participar catequistas das 11 regiões pastorais da diocese.

O Congresso pretende proporcionar a formação e a partilha de experiências da catequese de Iniciação à Vida Cristã com inspiração catecumenal na Diocese de Santarém, além de conhecer o Documento 107 aprovado na última Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), com o título “Iniciação à Vida Cristã: itinerário para formar discípulos missionários”.

De acordo com um dos membros da Pastoral Catequética Diocesana, Frei Rômulo Canto, 200 pessoas são aguardadas para o evento. “Desse total estamos esperando catequistas, animadores de comunidades e padres. Todo esse trabalho é conjunto, pois envolve o sacerdote enquanto pastor da comunidade e os catequistas, que são aqueles que de fato fazem acontecer a catequese, a evangelização nas comunidades”, ressaltou.

Frei Rômulo destacou ainda a importância deste congresso para a Diocese de Santarém. “É importante pelo fato do processo catequético que estamos trabalhando na diocese desde 2010 e 2011, quando começamos os primeiros encontros de formação com os catequistas para um novo modo de se fazer catequese, que é a catequese de iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal. Teremos a assessoria do padre Abimar Oliveira, da Pastoral Bíblico Catequético da CNBB. Tenho certeza que nos ajudará a compreender melhor a caminhada que se deve fazer com a catequese junto com todos os envolvidos neste processo de evangelização”.

CATEQUESE DE INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ

A Catequese de Iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal faz parte de um processo de formação de vivência da fé que traz como centralidade a pessoa de Jesus Cristo. Este processo ajuda na preparação dos catequizandos para fazer a experiência de fé junto à comunidade. É um caminho percorrido que leva ao encontro com Jesus e ao seu seguimento, e neste caminho de fé são realizados os sacramentos da iniciação à vida cristã: batismo, eucaristia e crisma.

PROGRAMAÇÃO

De acordo com Frei Rômulo, a programação será variada. “Além da explanação do tema que será feita pelo assessor, ainda partilharemos o processo catequético em nossa diocese, partilha de experiências nas dimensões rural e urbana, e no sábado à noite teremos um momento cultural”.

Na sexta-feira, dia 7, a programação inicia às 15h com o momento de oração, seguida da cerimônia de abertura, desenvolvimento da temática e a noite, às 19h30, terá a Missa de Abertura do Congresso na Igreja São Francisco de Assis, bairro Caranazal. A celebração é aberta a toda comunidade. O evento seguirá até o fim da manhã de domingo em Emaús.

IDA PARA EMAÚS

A coordenação vai disponibilizar um ônibus para levar os participantes ao local do Congresso. A saída é na sexta-feira, dia 7, às 14h de frente do Colégio Santa Clara, pela Avenida São Sebastião.

Fonte: RG 15/O Impacto e Aritana Aguiar