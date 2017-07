Em manifesto contra governo federal, produtores bloqueiam BR-163

Os Produtores Rurais envolvidos com a Flona Jamanxim de Castelo de Sonho anunciaram que vão fechar a rodovia nesta terça-feira (04), em protesto ao não envio do Projeto de Lei prometido pelo Presidente Temer ao vetar a MP 756/2016.

Segundo os organizadores do movimento o fechamento vai ser em diversos setores da rodovia BR-163, primeiro fecha no distrito de Castelo de Sonhos , Cachoeira da Serra, Vila Isol, Novo Progresso e por ultimo Moraes Almeida.

Os protestos com bloqueio da rodovia será feito simultaneamente dia após dia com permanência de 24 horas em cada localidade e tem como objetivo garantir uma grande repercussão ao movimento. O fechamento nas principais comunidades em torno da rodovia BR-163 foi uma decisão tomada em conjunto com representantes destas comunidades envolvidas no processo dentro da Flona Jamanxim.

Em Nota divulgada nas redes sociais os manifestantes cobram agilidade no Projeto de Lei da Flona Jamanxim, regularização Fundiária, projeto de manejo mineral, desembargo das áreas produtivas e emancipação do distrito de Castelo de Sonho, diz a nota.

Fonte: Jornal Folha do Progresso