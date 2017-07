Em Monte Alegre, população denuncia que prefeito sumiu

É grande o número de reclamação de moradores, autoridades e empresários do município localizado na região da Calha Norte, oeste do Pará, que afirmam que o prefeito Jardel Vasconcelos, não faz atendimento ao público desde que assumiu o cargo no inicio do ano.

“É uma situação muito difícil, pois a gente procura os secretários municipais, mas eles não resolvem nada. Quando vamos atrás do prefeito, é um disse me disse; uns falam que atende na casa dele, ai a gente vai lá, e dizem que não está; as informações desencontradas são tantas que chegamos a acreditar que nem no município ele está” diz um morador que não quis se identificar.

De acordo com informações obtidas por nossa reportagem, o prefeito realiza atendimentos em local inóspito para grande maioria da população. Uma residência que pertence ao atual Coordenador do Demutran, localizada na PA-255, distantes aproximadamente 8 quilômetros do centro da cidade, na comunidade de Airi.

Ainda segundo informações, Jardel Vasconcelos atende apenas um público pré-determinado, sobretudo, conforme lhe é conveniente.

