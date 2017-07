Hospital Regional instaura processo para investigar conduta de médico

A prisão do médico Álvaro Cardoso Magalhães, na segunda-feira (03), durante a Operação “Anjos da Guarda”, deflagrada pela Deaca e Deam, acusado de estupro de vulnerável e outros crimes sexuais; juntamente com duas mulheres Odete Friss Ebertz e Darliane Silva dos Santos, que também foram presas, continua rendendo e sendo alvo de protestos e revoltas.

Em publicação na rede social, o médico Erik Jennings mostrou sua indignação pelo ato praticado e pediu que a denúncia seja apurada.

“A combinação de Pedofilia e medicina é uma das piores aberrações da humanidade. Como pai e médico sinto-me duplamente apunhalado. Lesado naquilo que mais amo: crianças e a medicina. O CRM, o Hospital Regional e Hospital Municipal de Santarém precisam urgentemente se manifestar sobre o caso. Auditorias internas nos locais que Álvaro Cardoso trabalhou devem uma resposta à sociedade. Alguém mais foi lesado? Como os locais de trabalho eram usados para sedução das vítimas? Isso não é responsabilidade só da Polícia. Todos somos responsáveis em cuidar e proteger nossas crianças”, declarou Erik Jennings.

NOTA DO HOSPITAL REGIONAL: Em relação ao episódio envolvendo o médico Álvaro Cardoso Magalhães, a direção do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) informa que está à disposição da Justiça para contribuir com a investigação. O hospital já instaurou um processo administrativo para apurar se houve desvio de conduta durante o seu período de atuação na unidade. A direção ressalta ainda que nunca recebeu denúncia, de qualquer tipo, contra o profissional, e aguarda o andamento das investigações para tomar as medidas cabíveis.

SEMSA ABRE SINDICÂNCIA: A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que já enviou ofício ao Hospital Municipal de Santarém (HMS) e Unidade de Pronto Atendimento (UPA), solicitando a abertura de sindicância para apurar se houve conduta fora da ética médica cometida durante as atividades, pelo médico residente, Álvaro Cardoso, suspeito de envolvimento em casos de pedofilia. A Semsa lamenta o ocorrido e reforça que todas as medidas necessárias estão sendo adotadas para garantir a integridade de todos os usuários que procuram por atendimento.

Fonte: RG 15/O Impacto