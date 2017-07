Construção da 2ª etapa da Praça de Eventos prossegue na Anysio Chaves

No mês de junho, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), assinou a ordem de serviço para início das obras da 2ª Etapa da Praça de Eventos, localizada na Anysio Chaves. No dia 16 do mesmo mês, a empresa Inducon Eireli-EPP iniciou os trabalhos.

A obra tem o prazo de três meses de execução e vai constar: playground, arborização, pavimentação, piso em concreto e ladrilho, bancos de concreto, caramanchões, quiosques, banheiros, quadra poliesportiva, quadra de vôlei, área de grama.

Com uma área de 7.670,91m2, as obras são do final da 1ª etapa de Eventos até a Rua Dália. O valor total do investimento será de R$1.104.730,41, oriundo do Ministério do Turismo e com contrapartida da prefeitura.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES ASSUME GESTÃO DO CAMPO MARECÃO

Em reunião com o coordenador do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL) José Maria Lira, a nova diretoria da Associação de Moradores do bairro Nova República comunicou, na noite desta terça-feira (4), que está assumindo a gestão do campo iluminado Marecão, que atende a comunidade daquela grande área.

Na oportunidade, a diretoria também pediu informações sobre os projetos de esporte e lazer que a Prefeitura de Santarém tem para a Nova República e bairros do entorno.

José Maria Lira falou sobre as ações do programa Lazer na Comunidade/VidAtiva que já tem turmas funcionando na grande área da Nova República e do incentivo ao esporte amador, com participação das equipes do NEL na organização dos campeonatos de bairros.

