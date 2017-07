Dupla de criminosos assaltam agência dos Correios de Alter do Chão

Mesmo com a existência de uma UIP na Vila Balneária, os bandidos audaciosos não estão dando sossego para a comunidade.

De acordo com informações, o crime aconteceu por volta de 11h30, desta quarta-feira (5), quando os dois bandidos invadiram a agência dos Correios da Vila Balneária de Alter do Chão, fizeram os clientes reféns, e roubaram joias e aparelhos celulares dos mesmos, além de dinheiro do cofre, que não teve o valor divulgado.

RG 15 / O Impacto