Celpa monta operação para Festival Borari e Integração Nordestina

Equipes de plantão vão garantir o fornecimento de energia com segurança em Santarém e Mojui dos Campos

Para garantir o fornecimento de energia regular e seguro, a Celpa vai disponibilizar equipes de plantão durante o Festival Borari e na Festa da Integração Nordestina. Os dois eventos acontecem no período de 07 a 09 deste mês na vila balneária de Alter do Chão, em Santarém, e no Campo Nogueirão, município de Mojuí dos Campos.

A operação, composta por um conjunto de ações preventivas, iniciou na semana passada em Santarém com o projeto veraneio, onde 34 quilômetros de rede estão recebendo serviços de manutenção, visando garantir a tranquilidade dos visitantes durante o festival promovido pela Associação Indígena Borari. Em Mojui, o trabalho não é diferente. O objetivo é oferecer tranquilidade a fim de que as pessoas prestigiem os eventos com segurança.

De acordo com o executivo de Serviços de Rede, Danilo Almeida, a Celpa está atuando para que tudo ocorra da melhor forma e sem incidentes. “Nossas equipes estarão preparadas para atender tanto as pessoas que forem à vila de Alter do Chão, como as que estarão prestigiando a Festa em Mojui dos Campos”, disse.

Equipes de Manutenção pesada e leve, Linha Viva, que trabalham com a rede energizada atuam no circuito durante o dia e a noite estarão de prontidão para solucionar qualquer eventualidade de forma rápida e segura, garantindo que os dois eventos transcorram sem anormalidade.

A Celpa ainda disponibilizará uma equipe operacional de plantão para atender os dois locais dos eventos, no período das 18h às 24 horas.

Em caso de qualquer eventualidade, a população deve ligar para a Central de Atendimento da empresa, que está disponível 24 horas, no número 0800 091 01 96, ou por outros canais de atendimento, como é o caso do site www.celpa.com.br, que funciona como uma agência web. Os clientes da concessionária também podem baixar gratuitamente o aplicativo para smartphones e tablets e solicitar serviços.

Fonte: RG 15/O Impacto e Nubya Pereira