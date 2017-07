Coluna Impacto Ed. 1153

COPA SANTARÉM

A equipe do Santo Antônio do Jacamin foi a grande campeã da Copa Santarém, que teve sua final realizada no dia 28 de junho, no campo da Seminfra. O vice-campeão foi o América, do Santareniznho. No tempo normal o jogo terminou empatado em 1 x 1, gols de Ricardo (América) e Magrão (Santo Antonio). Nos pênaltis, o Santo Antônio venceu por 5 x 3, sagrando-se campeão da Copa Santarém, torneio este coordenado pela Prefeitura de Santarém e disputado por 39 Equipes da região urbana, planalto e várzea.

MAISON COIFFEUR

Sob a administração de Yasmim Kroth, o salão Maison Coiffeur está em seus últimos preparativos para a sua reinauguração, com um ambiente sofisticado e agradável para receber o público santareno. Yasmin Kroth e sua equipe, como sempre, arrasando e proporcionando o que tem de melhor no mundo da beleza para seus clientes e amigos.

FESTIVAL BORARI

Nos dias 07 (sexta), 08 (sábado) e 09 (domingo) de julho acontece o XXIII Festival Borari na Vila balneária de Alter do Chão. O evento é organizado pela Associação Indígena Borari de Alter do Chão, com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura (Semc). O evento tradicional da cultura santarena, que revive com a população local e visitantes, os rituais e costumes dos primeiros habitantes da etnia indígena Borari. A programação está bem diversificada, rituais indígenas, danças folclóricas e Shows Musicais com atrações de artistas locais. O local do evento será nas dependências do Galpão do Boto Cor de Rosa. O encerramento será no domingo com o show de Gui Estouradão.

FESTIVAL DO TACACÁ

Neste sábado e domingo, dias 08 e 09, na Comunidade de São Braz, na região do Eixo Forte, haverá diversas apresentações artísticas e folclóricas. As atividades estão relacionadas ao XII Festival do Tacacá, organizado pelo Conselho Comunitário de São Braz, com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc). O evento é tradição no Município, uma oportunidade de divulgarmos a cultura local, da culinária com ingredientes de produtos do agroextrativismo, o destaque ao tacacá. Incluímos a arte folclórica e oportunizarmos o espaço a outros segmentos artísticos, da música e do humor.

CONGRESSO DIOCESANO

A Diocese de Santarém realiza de 7 a 9 de julho o I Congresso Diocesano de Catequese. A programação será no Centro de Formação Emaús com o tema “Iniciação à Vida Cristã: Caminho do encontro com Jesus que leva ao discipulado”. Neste grande evento devem participar catequistas das 11 regiões pastorais da diocese. De acordo com um dos membros da Pastoral Catequética Diocesana, Frei Rômulo Canto, 200 pessoas são aguardadas para o evento.

CORUJA

A coluna obteve informações que o renomado repórter policial Wiliares Sousa, o popular Coruja (foto), recebeu convites de duas emissoras de TV, que querem, nas respectivas grades de programação, contar com o trabalho do campeão de audiência. Ainda segundo nossa fonte, ele estaria pensando nas propostas. Porém, no momento, comemora os 4 anos do programa Coruja em Ação, que vai ao ar todos os sábados na RBA/Santarém.

ERALDO PIMENTA

Deputado estadual Eraldo Pimenta sempre trabalhando em prol do desenvolvimento da região Oeste. Recentemente reuniu com a direção do DNPM em Belém e solicitou que o escritório do órgão que estava ameaçado de fechar em Itaituba, permaneça em ativiadade. Seu pedido foi atendido e o diretor da instituição manteve aberto o escritório do DNPM no Município. Ele também reuniu com o ministro da Educação e com a nova diretoria da Norte Energia. Na segunda-feira (03) Eraldo se encontrou com o ministro Helder Barbalho e com o ministro das Cidades, Bruno Araujo (foto).

RETOQUES

A coluna parabeniza a elegante Maria do Rosário Bastos Duarte (foto), que troca de idade nesta sexta-feira (07) e festeja a data na intimidade, ao lado de seus familiares, por ser uma mãe bastante estimada e amada. * Também parabenizamos a Rádio Rural, que completou 53 anos na quarta-feira, dia 05. Um meio de comunicação dedicado e emprenhado em levar a informação e o entretenimento à população. * A Divisão de Vigilância em Saúde (Divisa) estabeleceu um prazo de 10 dias para que a proprietária da área onde fica localizada a Feira da Candilha, em Santarém, faça readequações sanitárias ou apresente um projeto para tal finalidade. O prazo começou a contar na terça-feira (4) e segue até o dia 14 de julho. Caso não sejam cumpridos os pedidos do órgão, a feira pode ser interditada. * O Sistema Tapajós de Comunicação (STC) deu início ao período de inscrições para a edição 2017 do “Pedalando nas Férias”. O tradicional evento esportivo será realizado no dia 22 de julho e os interessados em participar podem se inscrever na sede do STC. O Pedalando nas Férias 2017 terá a largada e chegada na Praça de Eventos. * Projeto Clube das Quintas, que tem à frente o secretário Luís Pixica, continua fazendo sucesso nas noites de quinta-feira, na Praça do Mirante. Na apresentação de ontem, o Grupo O Mocorongo e convidados apresentaram músicas de Tom Jobim.