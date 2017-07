Eduardo Fonseca Ed. 1153

A PRAÇA, A PRAÇA É DO POVO!

COMO O CÉU É DO CONDOR!

É ANTRO ONDE A LIBERDADE

CRIA A ÁGUIA AO SEU CALOR!” – Castro Alves

No dia de ontem 06 de julho foi lembrado o dia da morte do grande poeta romântico Castro Alves, que uma das partes das suas poesias, tinha como tema a liberdade dos negros escravos, daí por que foi chamado de “O Poeta dos Escravos” e nos próximos dia 07.08 e 09 de julho estará acontecendo em Santarém um Encontro dos ex-alunos do Colégio Dom Amando do ano de 1981.

Essa Turma eu fui um dos professores, e lecionei Literatura Brasileira, depois, Redação e Língua Portuguesa,. Na literatura Brasileira, a Escola Romântica, chamava mais atenção, principalmente, as poesias sensuais e sociais de Castro Alves, daí a razão de eu iniciar este texto com uma estrofe do Poema de Castro Alves, ou como ousava chamá-lo, em sala de aula, de: “Castrinho”.

Eu fui abrilhantado com um convite para estar presente ao encontro e para participar da “Aula da Saudade”. Estou me preparando como se fosse a primeira aula no Colégio Dom amando que por sinal esta foi a primeira turma que lecionei no grande CDA quando retornei à Santarém depois de quinze anos ausentes. Para lá fui levado pelas mãos do meu ex – professor OLINDO NEVES, que por sinal e concidentemente é o patrono da Cadeira que eu ocupo, hoje, na Academia Santarena de Letras e Arte.

Lá no CDA trabalhei por dezesseis anos. Foram anos maravilhosos! O professor era valorizado como profissional pela direção tendo à frente o saudoso IRMÃO JOSÉ RICARDO.

Magnífica atitude dos organizadores do encontro que moram em Santarém para receber os que estão em outras cidades espalhadas nos mais longínquo rincões do Brasil. Oportunidade em que voltarão a se encontrar no CDA de saudosas lembranças, e recordar uma fase maravilhosa da vida, A juventude!

E para os que residem fora rever Santarém e lembrar das coisas boas que aconteciam ali no educandário que quem lá estudou não o esquece e recordar atividades educativas que faziam parte das atividades escolares como: Feira da Ciência, Feira do Livro, Desfile do dia 7 de setembro (havia apenas um ensaio, com a banda), o Folclore, com a idealização da Professora Gersonita Imbiriba Carneiro. Das danças como:(Marambiré, As Pretinhas, Espanhola, Xaxado, a do Vaqueiro, Desfeiteira, a Espanhola, As Quadrilhas (originais), Dança Portuguesa e para quem não sabe foi lá que surgiu a dança O Cheiro do Sairé,( que me diga Lígia Mônica) e muitas outras, além da atração especial: A Vaca Bulandeira (fui coordenador dela por oito anos), as barracas, o passeio dos vencedores. E os jogos internos, as torcidas. E outras iniciativas que me falham a memória.

Portanto hoje, às oito horas, haverá um culto ecumênico no auditório do Colégio Dom amando, ás nove haverá a aula da saudade e logo após um coquetel. Terão outros encontros, para ficarem juntos neste final de semana.

Espero que seja um sucesso, como foram os outros encontros de que participei, e não demorem muito para marcar o próximo, num curto espaço de tempo porque o tempo passa rápido, como diz Gregório de Matos Guerra: …“Goza, goza, a flor da mocidade, //// Porque o tempo vai marcar no seu rosto a sua pisada…”. Assim tomem como referência o poema O RETRATO de Cecília Meireles. “Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro,//nem estes olhos tão vazios,/nem o lábio amargo.///Eu não tinha estas mãos sem força,/tão paradas e frias e mortas;/eu não tinha este coração que nem se mostra.///Eu não dei por esta mudança,/tão simples, tão certa, tão fácil:/// Em que espelho ficou perdida a minha face? //// Um abraço de boas vindas a todos. Aproveitem bem, para fazê-los voltar e se reunirem em um futuro não tão distante!. //////////// UMAS E OUTRAS: É uma pena! O descaso do setor competente do governo municipal, com relação ao terreno localizado na Turiano Meira, entre Haroldo Veloso, Castelo Branco e Curuá–Una (antigo do BEC) que vai aos poucos se transformando na mais nova favela, ou será “favelão” na área urbana de Santarém. Daqui a pouco os invasores não sairão mais dali, porque até os terrenos que já tem mandado judicial de reintegração de posse, aqui em Santarém, (veja bem, medida judicial é para ser cumprida) a Polícia Militar não está cumprindo, alegando que não tem efetivo. Ora, é só tirar um monte de PM que estão fazendo serviços burocráticos e domésticos em órgãos do Estado, seguranças de políticos e coloquem a serviço da população. E quem gosta disso? – ausência do Estado – é essa gang que lideram as invasões urbanas, nesta Cidade e outros delinqüentes. //////// O péssimo serviço feito pela COSANPA quando do asfaltamento da Trav. Turiano Meira, na Cohab, já fez rebentar um cano na esquina da São Nicolau. Estão cavando para “emendar” e deixar o asfalto, que foi inaugurado sem ser totalmente concluído, no governo passado, com um buraco, mal tapado, como acontece sempre, e aí o condutor que se vire. //////// Já a Av. Muiraquitã, que era considerada “amaldiçoada”, começa a receber os seus serviços de meio fio e asfaltamento. Espero, como os moradores de lá, que concluam em toda a sua extensão. ///////////// Uma emissora de Televisão local tem mostrado amiúde o abandono das diversas Praças de Santarém, principalmente, neste mês de férias, onde a garotada tem que preencher os dias ociosos e gastar energia. Nenhuma delas escapou. Todas abandonadas e os brinquedos quebrados que nem as crianças são atraídas, para lá, além de correrem risco de sofrerem acidentes. Só restando aos pais levarem seus filhos aos Shoppings e pagarem pelos brinquedos eletrônicos. Os brinquedos quebrados, enferrujado da Praça do Parque, assim como os da Praça das Flores. Mostraram a Praça do Júlia Passarinho que na realidade o nome verdadeiro é Antonieta Dolores Teixeira; a do Skate, na Nova República, a Barão de Santarém, (ou São Sebastião) a da Matriz, (camelódromo e ponto de venda de jogos dos peruanos e colombianos), a do São Raimundo – Centenário (acabaram com o aquário, os jacarés e os tracajás) -, a da Bandeira ou da “Chatinha” (era a dos engraxates), a Pe. Felipe Bettendorf, antiga Paulo Rodrigues dos Santos, a do Mirante, a da Liberdade (em frente ao “Bibito” e “Coquinho”– fora aquela que acabaram – A do Relógio. Nenhuma oferece atrativos para as crianças, nem para adultos, nem para aposentados jogarem “Dominó”, “bicho”, “Maria Pretinha” ou “purrinha”, apostando “uma”. /////// Nenhuma voz de Brasília, que seria a voz do povo brasileiro, tem se levantado contra a falta de verbas, para a emissão de passaportes pela Polícia Federal. E o pior, ainda, no mês de julho a Polícia Rodoviária Federal vai ficar com menos quarenta e dois por cento do seu orçamento. Vai faltar até gasolina, para fiscalização nas estradas, no mês de julho o mês das Férias. Mas cortar a verba dos benefícios deles, “Necas” o Povo é que se lasque. Pense nisso! //////// Hoje no FLUMINENSE, a sexta da saudade, com a volta da BANDA RAÍZES DA TERRA, a partir das 23:00hs. Imperdível.