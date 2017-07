MEU MALVADO FAVORITO 3 é bom?

MEU MALVADO FAVORITO 3

(Despicable Me 3)

Atualmente fazer um filme de sucesso e que agrade a maioria do público é muito difícil. Ter milhões de dólares em mãos, não significa a satisfação total do público. E isso, obviamente, vale para as animações também. A verdade é que nem todas conseguem, porque, fazer um filme custa muito e o retorno precisa corresponder ao investimento. Então, toda vez que você questionar “cadê a continuação daquele filme que você tanto gostou”, saiba que se ela não saiu do papel, é muito provável que uma grande parte do público não tenha gostado tanto quanto você. É lógico que esse não é o caso de Meu Malvado Favorito (2010), produção da Illumination Entertainment, empresa de animação da Universal. O filme, caiu quase que unanimemente nas graças do público, gerando uma sequência em 2013 e um derivado, protagonizado pelas criaturinhas amarelas que roubaram o show nos dois primeiros filmes, Os Minions (2015). A grande verdade é que o público pode ser tão imprevisível quanto o fracasso de determinadas produções.



Para quem está voando na história, Gru (voz de Steve Carell no original) é um autointitulado mestre do crime, clamando o posto de maior vilão do mundo. Até que em sua porta, aparecem três pequenas meninas, dispostas a derreterem seu coração. Essa paternidade inesperada é o tema do primeiro filme. Na continuação, o gelo do músculo mais forte de Gru segue derretendo, e o sujeito se apaixona por Lucy (Kristen Wiig). Totalmente reabilitado, Gru abandona a vida de crime, e agora trabalha para os mocinhos. É onde o encontramos no início de Meu Malvado Favorito 3.



A trama aqui, escrita pelos mesmos Ken Daurio e Cinco Paul dos filmes anteriores. Aqui, Gru descobre um irmão gêmeo que nunca soube de sua existência, isso mesmo! O diferença de personalidades entre os irmãos é ironicamente adereçado, através de suas aparências físicas e mais ainda pelos comportamentos. Enquanto Gru é o sósia do “Tio Chico” da Família Addams, Dru, com seus cabelos loiros esvoaçantes e visual clean, parece viver na terra do arco-íris.



Ao interagir com o irmão perdido, Gru deixa de exercer a dinâmica com as filhas e com os Minions, parte do charme do original. Porém, para não se tornarem totalmente obsoletos para o longa, a turminha ganha suas próprias subtramas. O charme cafona de Meu Malvado Favorito 3 é provido pelo chamado “vilão da semana”. O antagonista da vez é Balthazar ‘Evil’ Bratt, uma explosão alucinada e hilária, na forma de festa dos anos 80. É ver para crer. As crianças de hoje por outro lado, não pegarão as inúmeras referências direcionadas para os papais e os que com certeza já passaram dos trinta.



Na versão dublada, Leandro Hassum (Dru e Gru), Maria Clara Gueiros (Lucy) e Evandro Mesquita (Bratt) dão conta do recado com perfeição. Um momento específico, colocando especialmente para o cantor líder da Blitz trará sorriso para os nostálgicos. Isso sem perder a essência do personagem preso ao passado. Meu Malvado Favorito 3 é diversão leve e despretensiosa, que garante o entretenimento dos pequenos, sem ofender os grandinhos. Eu gostei muito, me divertir ao ver os clássicos dos anos 80 inseridos de forma significativa na animação. Minha Nota: 8,0.

DICA NETFLIX

OKJA

(Okja)

Nova York, 2007. Lucy Mirando (Tilda Swinton), a CEO de uma poderosa empresa, apresenta ao mundo que uma nova espécie animal foi descoberta no Chile. Apelidada de “super porco”, ela é cuidada em laboratório e tem 26 animais enviados para países distintos, de forma que cada fazenda que o receba possa apresentá-lo à sua própria cultura local. A ideia é que os animais permaneçam espalhados ao redor do planeta por 10 anos, sendo que após este período participarão de um concurso que escolherá o melhor super porco. Uma década depois, a jovem Mija (Seo-Hyun Ahn) convive desde a infância com Okja, o super porco fêmea criado pelo avô. Prestes a perdê-la devido à proximidade do concurso, Mija decide lutar para ficar ao lado dela, custe o que custar. Minha nota: 8,0!