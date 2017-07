Ministro Helder Barbalho entrega 24 caminhões coletores de lixo em Santarém

Com recursos da emenda parlamentar paraense, a iniciativa vai beneficiar 16 prefeituras do estado

O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, participa neste sábado (8), em Santarém, da entrega de mais 24 caminhões coletores de lixo que irão reforçar o serviço público em 16 municípios do estado. Os veículos doados foram adquiridos com recursos de emenda da bancada parlamentar paraense e vão atender as cidades de Alenquer, Aveiro, Faro, Gurupá, Itaituba, Juruti, Medicilândia, Mojuí dos Campos, Óbidos, Oriximiná, Placas, Porto de Moz, Prainha, Rurópolis, Uruará e Santarém.

Esta é mais uma etapa de investimentos para promover o desenvolvimento regional, com melhorias na qualidade de vida da população e do meio ambiente. Na última semana, outras 20 cidades da região sudeste do estado, onde está Marabá, foram beneficiadas com 25 unidades dos equipamentos. No total, 107 caminhões de lixo serão entregues a cidades paraenses. Já foram distribuídos também 46 caminhões-caçamba para 41 municípios e mais 14 lanchas serão doadas em breve, como parte do mesmo esforço.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Ministério da Integração Nacional