Presidente do Ibama manda fechar serrarias em Novo Progresso

Medida foi tomada após vários veículos do Ibama terem sido queimados na madrugada desta sexta-feira.em Cachoeira da Serra.

A presidente do Ibama, Suely Araújo, determinou o bloqueio preventivo de todas as serrarias da região de Novo Progresso (PA) no sistema do Documento de Origem Florestal (DOF) após atentado ocorrido na madrugada desta sexta-feira (07/07) contra veículo que transportava caminhonetes do Instituto em Cachoeira da Serra, distrito de Altamira (PA), perto da divisa com o Mato Grosso. Equipes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para apurar os responsáveis pelo crime e reforçar a segurança no eixo da BR-163.

O objetivo das medidas é garantir a ordem e assegurar a atuação dos agentes de fiscalização ambiental na região. O Ibama encaminhou à PF áudios e mensagens em que criminosos incitam a destruição de veículos e helicópteros do Instituto. As oito caminhonetes incendiadas seriam entregues à gerência-executiva do Ibama em Santarém (PA) para renovação da frota nas bases da BR-163. O contrato do Ibama com a empresa Locamerica prevê a troca dos veículos usados na fiscalização a cada dois anos. “Foi um atentado contra ação legítima do Estado brasileiro”, disse o diretor de Proteção Ambiental, Luciano Evaristo.

Fonte: RG 15/O Impacto e Francisco Paiva