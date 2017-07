Definido tema da Semana da Pátria 2017

Este ano, o tema será: “Estudante. Descobrindo a leitura, conhecendo o mundo e construindo sonhos!”

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizou na quarta-feira (5), a primeira reunião de apresentação e planejamento das comemorações da Semana da Pátria 2017. O evento, que aconteceu no auditório da Semed, e foi presidido pelas integrantes da comissão organizadora do evento, Sabrina Magalhães e Izivana Xavier, representando a secretária de Educação, Marluce de Pinho, teve a presença de chefes de setores do órgão e demais membros da comissão. Este ano, o tema será: “Estudante. Descobrindo a leitura, conhecendo o mundo e construindo sonhos!”.

Durante a reunião, Izivana Xavier, apresentou a programação de abertura da Semana da Pátria que abordará personagens da literatura brasileira. Além de definir a estrutura de desfiles dos servidores da Educação.

As comemorações da Semana da Pátria iniciam no dia 1º de setembro e seguem até o dia 7 de setembro, data em que se comemora a Independência do Brasil, com desfile cívico e militar.

COMISSÃO REÚNE COM AUTORIDADES CIVIS E MILITARES PARA ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA 2017

Na manhã de sexta-feira (7), foi realizada mais uma reunião da comissão organizadora da Semana da Pátria 2017. O encontro aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e teve a participação de representantes da Marinha do Brasil, Aeronáutica, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), 3º Batalhão da Polícia Militar, (3º BPM), 4º Grupo de Bombeiros Militar (4º GBM), 8º Batalhão de Engenharia e Construção (8º BEC), Desbravadores, Instituto Maestro Wilson Fonseca, Conselho Tutelar I e Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT).

A reunião teve como principal enfoque o planejamento dos desfiles do dia 7 de setembro, com desfile cívico e militar. Neste encontro, ficou definido que o percurso será o mesmo do ano passado. A programação iniciará às 07h30, na Avenida Tapajós, entre Praça do Pescador e Praça da Matriz, na seguinte ordem:

Abertura: Servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed)

Desbravadores Polícia Rodoviária Federal / Polícia Federal Marinha do Brasil 8º BEC 4º GBM e Projeto Social Escola da Vida 3º BPM Setor de Transporte Escolar (Semed)

Além disso, a novidade deste ano é a participação da Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT), que fará o encerramento da programação.

Uma nova reunião foi agendada com as instituições, para fechar o planejamento das ações, no que diz respeito à logística do evento. A reunião vai ocorrer no dia 7 de agosto, às 9h, na Semed, situada na Avenida Doutor Anysio Chaves, 712, Aeroporto Velho.

PREFEITURA ENCERRA PLENÁRIAS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL NA REGIÃO DO LAGO GRANDE

A última plenária para a elaboração do Plano Plurianual (PPA), com as demandas da população a serem atendidas de 2017 a 2020, foi realizada na vila Curuai, região do Lago Grande, zona rural de Santarém. A Prefeitura esteve ouvindo as demandas dos moradores com a presença do prefeito Nélio Aguiar, vice-prefeito José Maria Tapajós, secretários e coordenadores municipais e vereadores.

É o Plano Plurianual que, juntamente com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), vão ajudar a compor as diretrizes e prioridades do Plano Diretor Municipal Participativo, que está em processo de revisão. Em pronunciamento, o secretário de Planejamento Ruy Corrêa destacou que é importante ouvir todas as demandas, de acordo com a realidade de cada região de Santarém. “Aquilo que vocês pensam, sentem e pretendem estabelecer nesta região para que possamos criar programas e projetos de desenvolvimento”.

Estiveram ainda presentes os secretários municipais de Agricultura Bruno Costa, de Infraestrutura Daniel Simões e coordenadora de Habitação e Desenvolvimento Urbano visitando áreas e explicando sobre a expansão urbana e outras situações.

O presidente da Câmara de Vereadores Antônio Rocha (PMDB) destacou vários avanços para a comunidade, como abertura de estrada, construção do centro de saúde, regularização da escola, entre outras.

As lideranças da região afirmaram que apoiam os projetos do governo que contribuam para o desenvolvimento da vila. O padre Cleberson Pereira destacou a esperança que o governo do prefeito Nélio Aguiar leva para os moradores. “O Lago Grande é uma região que tem um potencial turístico muito grande por causa da religiosidade e manifestações folclóricas, do talento artístico das pessoas. A gente espera que, de fato, sejam feitos investimentos grandes que vão contribuir para todo o município”, destacou.

No mesmo dia, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) entregou kits de higiene, limpeza, alimentação, entre outros para moradores atingidos pela enchente.

No início da tarde, o prefeito Nélio Aguiar visitou vários equipamentos públicos da vila, como a creche, posto de saúde e a escola, entre outros, para verificar as demandas. “Isso já nos coloca numa situação de já ter em mente as principais necessidades deles. A creche aqui é num imóvel alugado, a demanda é crescente e, com certeza, eles merecem ter uma creche padrão MEC, assim como a quantidade de salas da escola é insuficiente e precisa de uma ampliação. Já vimos vários puxadinhos e malocas servindo de sala de aula. A gente sai daqui com essas necessidades em mente para colocarmos na lista de prioridades do governo”, finalizou o prefeito Nélio Aguiar.

As plenárias iniciaram em junho e duraram um mês. Além de Curuai, foram realizadas no distrito Boa Esperança, vila de Alter do Chão, comunidade São José, comunidade Costa do Tapará e zona urbana de Santarém

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS