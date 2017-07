Homem é baleado na frente de sua residência em Santarém

Caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil, no plantão do delegado Tiago Rabelo.

De acordo com informações, a vítima de pré-nome Eduardo, também conhecido por Louro, estava juntamente com sua esposa, em frente de sua residência localizada na Avenida Presidente Vargas, próximo a esquina com a Travessa 2 de Junho, bairro Caranazal, quando por volta de 22h30, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do casal e desferiram disparos de arma de fogo em direção da vítima.

Conforme relatos de populares, e ele e a esposa correram, mais um dos disparos transfixou uma das coxa da vítima, que foi socorrida e encaminhada para o Pronto Socorro Municipal (PSM), onde está em observação, e não corre perigo de morte.

RG 15 / O Impacto