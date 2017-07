SMT fará inversão de ruas da área central de Santarém

Travessas 15 de Agosto e 15 de Novembro terão fluxo de trânsito invertido.

Assumindo o compromisso de reordenar o trânsito santareno para que haja melhoria no fluxo das vias de grande movimento da área central de nosso município a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) realizará a partir da próxima quarta-feira (12) a inversão de duas ruas do centro comercial. Passarão por mudanças a Travessa 15 de Novembro e Travessa 15 de Agosto.

A Travessa 15 de Novembro que atualmente tem seu sentindo de trafego centro-bairro, terá o fluxo invertido, onde o trânsito de veículos será a partir da Avenida São Sebastião, sentido bairro-centro em direção à Avenida Tapajós.

Já na Travessa 15 de Agosto, o trânsito de veículos na via seguirá no sentido centro bairro, da Avenida Tapajós a Avenida São Sebastião. Por conta da mudança no sentido de trafego, a sinalização semafórica que havia sido desativada, voltará a funcionar no cruzamento da Travessa 15 de Agosto com a Avenida São Sebastião.

A colocação das sinalizações começará a partir de terça-feira (11) até a quarta-feira (12), dia em que passará a valer a mudança nas duas vias. A Divisão de Educação para Trânsito da SMT deve realizar ações, com distribuição de panfletos e orientação aos pedestres e motoristas sobre as mudanças. Os proprietários de estabelecimentos comerciais serão comunicados oficialmente e deverão se adequar às mudanças.

“Objetivando o reordenamento do trânsito nas vias da cidade e eliminando alguns pontos de conflitos, principalmente na área central de Santarém, onde um estudo técnico realizado pela equipe de engenharia da secretaria indicou a necessidade dessa mudança, visando melhorar o fluxo de veículos e pedestres que é intenso nessa área da cidade, principalmente nos horários de pico. As alterações permitirão melhor fluidez no trânsito e mais segurança para pedestres e condutores de veículos”, explicou o secretário de Mobilidade e Trânsito Paulo Jesus.

O setor técnico de engenharia da secretaria analisa tecnicamente a inversão de outras vias que deverão passar por mudanças dando seguimento ao projeto binário desenvolvido pela secretaria.

