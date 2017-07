Vitrine Social – Style News

** 15 anos: Leticia Maria Frazão, ao lado de seus pais Humberto e Lana Frazão, receberá, hoje, em grande estilo, amigos e familiares, para a impecável festa de seus 15 anos que terá decoração de Fátima Petrola, de Belém; música do DJ Paulinho Fidalgo, de Belém; buffet de Coma Bem e cerimonial de Silvana Silva, de Manaus. Será um evento au grand complet.

** Wanessa Arraes, hoje, lançará seu batom personalizado da M & S, às 19 horas, no Paraíso Shopping Center.

** A elegante Betânia Conrado recebeu em seu apartamento, em dois dias distintos, grupos de amigos, para as comemorações de seu aniversário que transcorreu dia 25 de junho. Tudo bem organizado pela anfitriã Betânia.

** O colunista Odilson Rocha estará em dia de aniversário, segunda-feira, dia 10, com os festejos “in family.

** Mirella e Rui Engelbert receberão amigos e familiares para os festejos do aniversário de seu filho, Felipe Engelbert.

** Curtindo Santarém e revendo amigos e familiares estão José e Etelvina Capeloni; Rubia Salomão.

** O verão chegou e as praias santarenas são a pedida da estação como Alter do Chão, Ponta de Pedras, Pindobal e outras mais. Vale dizer que neste fim de semana acontecerá em Alter do Chão o Festival Borari.

** Está em alta o Bleets, para eventos corporativos, casamentos e festas de 15 anos. É mais uma opção moderna e divertida.

Por: JORGE SERIQUE