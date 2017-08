Catadores de lixo constituem associação “Recicla Orixi” e deverão integrar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos

Uma luta de mais de 15 anos regada a angustia, insegurança e invisibilidade. Assim, a catadora de resíduos sólidos de Oriximiná, município localizado no Oeste do Pará, Raimunda Vitor Batista, descreveu a profissão que abraçou ainda na adolescência e que hoje aos 30 anos de idade ainda é a única forma de garantir o sustento dos três filhos. A história da dona Raimunda é apenas uma, dentre mais de 20 vivenciadas no dia a dia das associadas da “Recicla Orixi”. A associação foi fundada a partir do apoio técnico e da Prefeitura e do Programa Territórios Sustentáveis, que dentro dos eixos Gestão Pública, Desenvolvimento Econômico, Capital Social, Gestão Ambiental e Quilombolas tem atuado de forma significativa nos municípios de Terra Santa, Faro e Oriximiná .

A conquista do registro da associação chegou em um momento que eles já nem acreditavam que iria dar certo, e mesmo diante das dificuldades dona Raimunda nunca deixou de sonhar e de lutar, e hoje é a presidente da associação. “Essa foi uma luta muito grande e até que enfim conseguimos chegar aqui com a ajuda do Territórios Sustentáveis e agora vamos levar a associação para frente. Eu mesma trabalho mais de 15 anos no lixão e antes de eu começar já existia a luta, mas nunca tiveram a iniciativa e o que havia era as pessoas falarem que não ia dar certo, e o sentimento que eu tenho agora é de felicidade. É um sonho realizado”.

O trabalho junto à associação surgiu a partir da iniciativa dos próprios catadores que buscaram, durante a realização da oficina de Assessoramento Jurídico ministrada pela Ecam, no âmbito do PTS. “A dona Raimunda tinha o sonho de criar a associação e o município já estava fazendo uma ação com os catadores, então nós entramos com a formação, com mais mobilização e o apoio ao registro. Esse foi um trabalho coletivo, em parceria com o município e com a associação, que foi crescendo e trouxe um resultado muito bacana”, Destacou Rosival Dias, consultor do programa.

A associação possui 23 associados, gente simples que tem um papel fundamental na sociedade: “A criação da associação de catadores é uma estratégia para o plano municipal de resíduos sólidos e sem essa associação o plano fica invalidado, ele não prossegue, e o plano está sendo discutido aqui no município e nós precisamos junto a sociedade apoiar a estes catadores”, enfatizou Dias.

A partir da constituição da Associação “Recicla Orixi” a vida de dona Raimunda e dos demais associados poderá mudar. Agora eles passam a existir juridicamente e podem receber doações de entidades, elaborar projetos para captação de recursos, bem como contribuir para a elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos.

O Programa Territórios Sustentáveis é executado pela Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam), Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e Agenda Pública, financiado pela Mineração Rio do Norte.

Fonte: RG 15/O Impacto e Martha Costa/Ascom-PTS