Cumprindo o compromisso de interiorizar os debates e a formação jurídica de qualidade e permanente, a OAB Pará, a ESA/OAB-PA, a ENA CFOAB e a OAB Subseção de Santarém, realizarão no próximo dia 30 de agosto, na UFOPA, auditório do Campus Vera Paz, a I CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA DO OESTE DO PARÁ, para debater o tema “A advocacia e o Aperfeiçoamento da Cultura e das Instituições Jurídicas”, estruturada em 6 (seis) palestras.

A palestra de abertura será proferida pelo Advogado, Procurador Geral do Estado, OPHIR CAVALCANTE JUNIOR, ex-presidente da OAB Nacional e OAB-PA, que falará sobre o ENSINO JURÍDICO, ADVOCACIA E SOCIEDADE.

A segunda palestra será ministrada pelo Advogado FELIPE SILVEIRA, Professor de Direito Penal Econômico, Penal e Ciências Criminais do CESUPA e da ESA OAB-PA, ministrará palestra sobre PROCESSO PENAL DE EMERGÊNCIA.

A terceira palestra será sobre A PRÁTICA DA ADVOCACIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS – será ministrada pelo Advogado e Professor de Processo Civil do Rio de Janeiro ROBERT BESERRA.

A quarta palestra, ligada à área dos Direitos Humanos diz respeito ao DIREITO À ANTIDISCRIMINAÇÃO EM FACE DO GÊNERO, será ministrada pela Advogada ANDREZA SMITH, Professora de Direito Humanos da UFPA.

A quinta palestra tratará do DANO MORAL NO NOVO CPC, será proferida pelo Advogado EDUARDO LEMOS BARBOSA, Professor de Direito Processual Civil e Diretor da Escola Superior da Advocacia da OAB-RS.

Na sexta palestra o Advogado e Professor alagoano PAULO NICHOLAS falará sobre o SUCESSO COM DIREITO.

Haverá lançamento de livros durante esse evento histórico que marca concretamente a interiorização do conhecimento, resgatando um compromisso nosso, meu e do Alberto Campos, e é destinada a Advogados, Magistrados, Procuradores, Promotores, Bacharéis, Acadêmicos de Direito e todos os profissionais interessados nas temáticas que serão discutidas, objetivando fomentar o debate das mais relevantes questões do universo jurídico atual sob a ótica do desenvolvimento regional e da ética.

As inscrições poderão ser feitas diretamente na sede da OAB Santarém; com a diretoria do Centro Acadêmico do CEULS/ULBRA ou com os Acadêmicos do 8º semestre da FIT/UNAMA.

