Justiça restabelece direito de comunicação de Osmando Figueiredo

Após impetração por parte da defesa do advogado que cumpre prisão domiciliar, na sexta-feira(25) o Tribunal de Justiça do Estado do Pará concedeu liminar que restabelece o direito de comunicação de Osmando Figueiredo, que agora pode voltar a manter contatos com familiares e amigos. Agora, Osmando Figueiredo pode se comunicar pelo telefone fixo, telefone celular, facebook, whatsapp e outros meios de comunicação.

A defesa diz que a situação do advogado Osmando Figueiredo é drama pessoal, houve um desentendimento familiar, totalmente diferente dos envolvidos na Operação Perfuga, que cometeram crime contra a população, pois houve desvio de dinheiro público, que poderia ter sido aplicado na saúde, educação e outros setores, sem falar que os envolvidos ficaram presos apenas cinco dias e, não foram fotografados. “Um crime que assola o País todo. Nós da defesa entendemos que o Ministério Público e a Justiça estão cumprindo seus papéis e não temos nada a reclamar. O que chama atenção, é que nosso cliente dormiu duas noites na Penitenciária, enquanto que os advogados envolvidos na Operação Perfuga só passaram cinco horas lá. Isso não dá pra entender”, declarou o advogado Waldomiro Vasconcelos.

A decisão da Justiça manteve a restrição do advogado, de não falar com pessoas envolvidas no processo (ex-esposa, vítima e testemunhas).

Fonte: RG 15/O Impacto