Obras da 1ª etapa da Praça do Çairé iniciam na próxima semana

A vila balneária de Alter do Chão é palco da maior manifestação folclórica da região, o Çairé, que é realizado no mês de setembro e atrai turistas do mundo todo. Com o objetivo de criar um espaço de qualidade, valorizando o potencial turístico, artístico e cultural da área, o prefeito de Santarém Nélio Aguiar, o deputado federal Francisco Chapadinha e o secretário municipal de Infraestrutura Daniel Simões assinaram a ordem de serviço para a 1ª etapa das obras Praça do Çairé.

Sob a responsabilidade da Texas Construção e Saneamento Ltda – EPP, a obra será realizada entre a Rua Antônio Peres e Frei Cristóvão km 32, da vila, e compreende a construção de palco (312,61 m2), 2 camarins, banheiros, depósito, área de circulação interna de 132 m2 e muro.

“Vamos começar a 1º etapa da obra. A prioridade é começar pela parte do muro que é um serviço mais rápido, com a previsão de terminar antes do Çairé. Após o evento, a empresa vai retomar com o restante do projeto, para então finalizar a 1ª etapa. Estamos buscando parceria, junto com o deputado Chapadinha, para conseguir mais recursos em Brasília e realizarmos a 2ª etapa, que será a construção das arquibancadas. Vamos ter nosso sonho realizado com uma estrutura segura, confortável e apropriada. Comparando com o que é feito nos últimos anos, isso vai representar uma economia de gastos, porque não será preciso mais montar e desmontar”, afirmou o prefeito Nélio Aguiar.

A obra faz parte do contrato nº 035/2017, no valor de R$1.149.365,79.

CRAS ALTER DO CHÃO REALIZA SERESTA ALUSIVA AO DIA DOS PAIS

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), comemora neste sábado, junto com o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Alter do Chão, o Dia dos Pais, com programação alusiva a data, denominada a Primeira Seresta dos Pais. Vai ser na Vila Balneária de Alter do Chão, promovida pelo grupo de Idosos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS da vila.

O evento tem como finalidade ressaltar a importância da figura paterna no contexto familiar, considerando que um dos propósitos do CRAS é trabalhar o fortalecimento de vínculos, os Idosos contam a parceria dos colaboradores do CRAS.

A seresta iniciará as 21h, com atração musical da Banda Milton e Milena, na Sede do Luso Brasil, localizado na Avenida Copacabana esquina com a Tv. Dom Macedo Costa.

As mesas estão disponíveis para venda com os idosos do Serviço, ou com a Técnica de Referência do Serviço Dioni Galvão, pelos telefones (93) 99174-4935 e Whatsapp: 98407-7002 ou ainda no CRAS de Alter Do Chão ao valor 20,00 reais cada.

Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ofertam serviços de prevenção, destinados ao atendimento das famílias e indivíduos que se encontram em situações de vulnerabilidade e risco social.

O CRAS representa a porta de entrada para os serviços socioassistenciais e devem ser buscados para informações e orientações. O CRAS Alter do Chão atende 65 idosos.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS