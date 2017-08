Prefeituras precisam apresentar documentação para receberem recursos de Emenda Parlamentar

O deputado federal Francisco Chapadinha (Podemos-PA) esteve em audiência com o secretário estadual de saúde, Vitor Mateus, para cobrar a liberação dos recursos destinados aos municípios do oeste paraense, que visam a estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde.

Um montante de R$ 81 mil e 600 já estão disponíveis aos municípios de Itaituba, Santarém e Óbidos, conforme informações do secretário. O valor é referente as Emendas Parlamentar/2015, do deputado Chapadinha. No entanto, os municípios ainda precisam apresentar os projetos para serem contemplados com o dinheiro.

Quanto as emendas referentes a 2016, o deputado Chapadinha foi informado que todas estão com ordens bancárias emitidas pelo Fundo Nacional de Saúde para Aquisição de Equipamentos, mas que também faz-se necessário o envio da documentação para a Sespa.

De acordo com o deputado Chapadinha, toda a documentação exigida deve ser enviada pelas Prefeituras, caso contrário, os recursos provenientes das Emendas serão cancelados. “A gente precisa fazer essas cobranças às Prefeituras porque é um recurso que visa contemplar toda a população”, disse o deputado.

Chapadinha chama a atenção dos prefeitos, uma vez que, com a não apresentação dos documentos todo trabalho pode ser em vão e os moradores que necessitam e aguardam investimentos para suas cidades, principalmente na área da saúde, são penalizadas.

“Precisamos que os prefeitos nos ajude e apresentem em dia os documentos para que os municípios recebam as verbas que são liberadas para eles, por meio de nossas emendas parlamentares, acrescentou Chapadinha.

Participaram da audiência o deputado estadual Hilton Aguiar (SD-PA), gerente executivo do Pará Rural, Valdo Gaspar e o prefeito de Rurópolis, Joselino Padilha- Taká.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom