Semma esclarece sobre leis dos bares

Esta semana, o vereador Valdir Matias Jr. (PV) participou de uma audiência na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), para tratar de assuntos relacionados à fiscalização do órgão ambiental em locais tradicionais na cidade que são espaços usados pelas bandas de rock de Santarém. Há uma reclamação muito grande do movimento de que esses estabelecimentos estariam sendo penalizados pelas ações da secretaria, sobretudo pela proibição de shows após determinados horários.

Participaram da reunião, a coordenadora Jurídica da Semma, Joselma Maciel, a secretária de Meio Ambiente, Vânia Portela, e o chefe de fiscalização do órgão, Arley Lemos, além dos músicos Gregory Postigo (Banda Drop C), Eladilson Castro (Banda Opium), Manoel Cruz (Banda Savana) e Alexandre Escher (Banda Gear).

O encontro serviu para discutir alguns aspectos da fiscalização ambiental e da própria Lei dos Bares e dos horários de funcionamento. Na ocasião, também foi sugerida a proposta de criação de uma associação do movimento rock de Santarém, que contemplaria todas as bandas de rock, músicos, pessoas ligadas às artes visuais, para organizar cada vez mais este segmento, bem como fortalecer o movimento rock da cidade.

A audiência foi considerada bastante produtiva, já que alguns pontos foram esclarecidos pela secretária em relação ao funcionamento de bares e clubes que recebem os shows de rock no município.

O movimento rock cresce em Santarém e está buscando se organizar para continuar proporcionando entretenimento à população, além de gerar emprego e renda para músicos e profissionais que vivem da música.

Fonte: RG 15/O Impacto