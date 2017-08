Trânsito violento deixa um morto em Santarém

Mais um acidente com vítima fatal aconteceu em Santarém, aumentando ainda mais a estatística de nosso perigoso trânsito.

O acidente aconteceu por volta das 3 horas da madrugada deste domingo (27) envolvendo um veículo táxi e um motociclista. A vítima fatal foi Alessandro Silva de Sousa, de 37 anos, que trafegava em sua moto Broz branca, de placa QDX 0860, quando colidiu com um taxi que seguia na Avenida Rui Barbosa, na esquina da Travessa Felisbelo Sussuarana, no bairro da Aldeia.

A batida foi tão violenta, que Alessandro morreu no local do acidente.

ASSALTO: Dois homens em uma motocicleta realizaram um assalato no Posto Terra, localizado na BR-163, por volta das 04:20 horas deste domingo. Os dois indivíduos de posse de arma de fogo, roubaram os frentistas. De um deles roubaram R$ 600,00 e um aparelho celular. De outro frentista roubaram R$ 230,00. Depois do assalto, os dois bandidos saíram em direção ignorada.

Fonte: RG 15\O Impacto

