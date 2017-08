Escola Tecnológica de Santarém abre inscrições para cursos

A Escola Tecnológica de Santarém, no baixo Amazonas, está com inscrições abertas para Cursos de Formação Inicial e Continuada. As vagas são limitadas e as aulas iniciam no dia 4 de setembro. Os cursos ofertados são: – Assistente Administrativo Empresarial (30 vagas, turno vespertino); – Agente de Informações Turísticas (60 vagas, turnos matutino e vespertino); – Recepção em Eventos (30 vagas, turno noturno); – Agente de Gestão de Resíduos Sólidos (30 vagas, turno vespertino); – Monitor de Uso e Conservação dos Recursos Hídricos (30 vagas, turno matutino). As inscrições estão sendo feitas nestas segunda (28) e terça-feira (29), na própria Escola Tecnológica, de 8h as 14h e de 14h às 18h, por ordem de chegada dos candidatos. No ato da inscrição, todos devem apresentar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, certificado de conclusão do Ensino Médio ou Fundamental ou, na ausência destes, a declaração de matrícula para os alunos que estejam cursando o Ensino Médio. Serviço: A Escola Tecnológica de Santarém está localizada na Avenida Engenheiro Fernando Guilhon, bairro Santarenzinho, no entroncamento com a rodovia Everaldo Martins (PA-457), que dá acesso à vila balneária de Alter do Chão. Fonte: RG 15/O Impacto e Agência Pará