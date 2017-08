Moradores de Rurópolis bloqueiam Rodovia Transamazônica

Era por volta de 12h de domingo (27), quando moradores do município de Rurópolis, oeste do Pará, interditaram dois trechos da BR-230 (Rodovia Tansamazônica). Os perímetros bloqueados são na saída para Altamira e saída para Itaituba.

Segundo os manifestantes, a pauta se refere a demanda apresentada junto a Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e exigem a presença de um representante do órgão. Eles reivindicam a pavimentação de 10 km da rodovia, que passa na zona urbana do município, no trecho entre o lixão e a cooperativa de leite.

Ainda de acordo com as lideranças do protesto, a passagem de veículos será liberada de 12 em 12 horas.

RG 15 / O Impacto