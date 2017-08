Prefeitura de Óbidos esclarece sobre notícia de merenda escolar

Em atenção à imprensa e à sociedade, em virtude de notícias veiculadas nas redes sociais nesta terça-feira (29), acerca da falta de merenda escolar nos educandários da cidade, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) vem esclarecer que:

1 – Problemas com a logística da empresa que fornece os alimentos para o Setor de Merenda da SEMED, ocasionaram a falha na distribuição dos alimentos nos últimos dias. A empresa contratada será notificada para apresentar justificativas.

2 – Após as denúncias a Secretaria de Educação realizou o levantamento e constatou que duas escolas – Inglês de Souza (Santa Terezinha) e Frei Edmundo Bonckosch (São Francisco) – anteciparam a saída dos alunos devido à falta da merenda escolar.

3 – Conforme apurou a SEMED, 11 escolas funcionaram normalmente nesta terça-feira, sem qualquer tipo de interrupção no cronograma de atividades.

4 – No caso da Escola Irmã Firmina localizada no bairro Perpétuo Socorro, os alunos foram liberados mais cedo devido os preparativos do corpo docente para o evento “Quinta Cultural”.

5 – A direção da Escola Dom Floriano Loewenau localizada no bairro Cidade Nova, informou que os estudantes também saíram antes do horário previsto, em virtude dos preparativos para o desfile alusivo a Semana da Pátria.

6 – A Secretaria de Educação informa que todas as medidas necessárias já foram tomadas para evitar que as escolas fiquem sem merenda novamente, e garante que até a tarde desta terça-feira os educandários que ficaram sem merenda receberão o reforço nos seus estoques.

