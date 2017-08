Publicom reúne mais de 300 profissionais e estudantes de comunicação em Santarém

Jornalistas, estudantes e profissionais que atuam na área de comunicação na região do Baixo Amazonas lotaram o auditório do Ministério Público do Estado em Santarém para participar do primeiro dia do Encontro de Comunicação do Pará – Publicom na tarde de segunda-feira (28). Organizado pela Secretaria de Estado Comunicação (Secom), o evento teve como destaque de abertura a palestra “Pará: descobrindo outros mundos para se conectar”, ministrada pelo jornalista Zeca Camargo.

“Quando fui convidado para participar do Publicom e soube que o assunto seria turismo, ainda mais no Pará, não pensei duas vezes e topei. Até porque sempre que me chamam pra falar de turismo eu fico muito feliz, pois além de ser um assunto que eu gosto de falar, é uma vocação”, disse.

O jornalista comentou que ficou impressionado com as belezas de Santarém. “Eu já tinha vindo a Santarém, no começo dos anos 80, então eu não lembrava de muita coisa. Naquela época a vila de Alter do Chão não tinha quase nada, não tinha hotéis. Hoje quando visitei fiquei encantado com o que vi. Além das belezas naturais, adorei a gastronomia. Comi um surubim que deveria ser considerado patrimônio histórico do Estado”, brincou.

Além do turismo, outros temas foram debatidos no primeiro dia do Publicom, como a relação entre o jornalismo e as redes sociais, conduzido pelas jornalistas Franssinete Florenzano, da Assembleia Legislativa do Estado, e Adelaide Oliveira, da Rede Cultura. A jornalista Cleide Pinheiro, da Temple Comunicação, falou sobre os riscos, crise de imagem e os desafios da gestão de reputações na era digital.

Público abrangente – A presença de profissionais de comunicação de todas as partes da região do Baixo Amazonas foi marcante no evento. O jornalista Márcio Garcia, de Oriximiná, viajou oito horas de barco só para participar do Publicom. “Quando soubemos que teríamos a oportunidade de participar desse evento em Santarém, ficamos muito entusiasmados. É uma chance incrível de viver novas experiências e trocar conhecimento”, disse.

Assessora de imprensa no município de Mojuí dos Campos, Regina Lúcia, também encarou uma longa viagem de barco para participar do encontro. “O Publicom já se tornou uma tradição para quem trabalha com comunicação. Que bom que esse evento também chegou a nossa região. Vou aproveitar cada minuto e tentar repassar tudo que aprender para outros colegas que não tiveram como vir”.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, esteve presente na abertura do evento e disse que os temas abordados são oportunidades para que os potenciais turísticos da região sejam ainda mais divulgados e explorados por quem trabalha com a mídia. “Temos pesquisas que comprovam que o turismo tem crescido cada vez mais aqui na região. Por esse motivo, é com muita alegria que recebemos esse evento, principalmente por ver uma plateia lotada por formadores de opinião que produzem conteúdo sobre as belezas do Tapajós”, ressaltou.

Para o secretário de Comunicação do Estado, Daniel Nardin, a realização do evento é uma das ações estratégicas para trabalhar a comunicação no Estado. “A gente vive um momento de intensa comunicação, na imprensa, nas redes sociais. Mas é preciso parar um pouquinho para debater como essa comunicação está sendo feita para não termos simplesmente um volume maior de conteúdos e, sim, uma comunicação melhor. E, nesse sentido, os debates tem sido importantes, assim como a troca de conhecimento entre todos, promovendo um momento especial entre profissionais de diferentes gerações e cidades da região, além da participação dos estudantes, que está magnífica”, disse.

Sala de aula – O Publicom em Santarém fez com que os alunos dos cursos de Jornalismo e Publicidade da Universidade da Amazônia (Unama), em Santarém, saíssem da rotina da sala de aula para viver uma aula prática de comunicação. A professora da disciplina Teoria da Comunicação, Maria Lúcia Moraes, liberou toda a sua turma para que os alunos pudessem participar do evento. “Aproveitei a oportunidade do Publicom para sairmos um pouco da teoria e fazermos uma aula prática. Pedi para meus alunos produzirem artigos e matérias sobre a programação do evento. Tenho certeza que a experiência será muito útil para eles”, disse.

A estudante de Jornalismo Alessandra Silva disse que há tempos tinha o desejo de participar do Publicom. “Já estou quase para me formar e precisava desse tipo de capacitação, principalmente para enriquecer o meu trabalho de conclusão de curso. Vou aproveitar cada minuto”.

O Publicou contou ainda com as presenças do diretor do Hospital Regional do Baixo Amazonas, Herbert Moreschi ,o vice-reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Anselmo Colares, e da professora Mariana Mileo, coordenadora do curso de Jornalismo da Universidade da Amazônia (Unama) em Santarém.

A programação do Publicom continua nesta terça, com o debate de temas como jornalismo humanizado, o texto na TV, a linguagem das narrativas digitais e turismo, entre outros.

O encerramento será marcado pelo lançamento da Quarta Edição do Prêmio de Jornalismo em Turismo, organizado pela Secom, Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet/PA) e Secretaria de Estado de Turismo (Setur), e ainda pelo lançamento da campanha institucional do governo que terá como tema o turismo.

O Publicom é o maior evento de comunicação do Pará e de 2015 a 2017 já passou pelos municípios de Xinguara, Bragança, Redenção, Belém, Parauapebas e Paragominas, reunindo mais de dois mil participantes.

Programação:

Dia 29 de agosto:

14h – Espaço dos Apoiadores

Prefeitura de Santarém / Projeto Territórios Sustentáveis, Pró-Saude e Ministério Público.

15h – ‘Jornalismo Humanizado’ – Cláudia Fusco (ONG Think Olga)

16h30 – ‘Texto na TV’ – Suelen Reis (TV Anhanguera), Paulo Silber (Secom) e Trisha Guimarães

18h – Coffee Break

18h30 – ‘Hipertexto: A linguagem das narrativas digitais’ – Mauro Lima (Secom)

19h30 – ‘Rebranding Turístico: Entendendo destinos como marca’ (Nando Torres – ARTplan-Mtur)

20h30 – Lançamento da Quarta Edição do Prêmio de Jornalismo em Turismo (Abrajet/Setur/Secom) – Adenauer Góes (Setur)

Fonte: RG 15/O Impacto e Agência Pará