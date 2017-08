Feira da Agricultura Familiar da Ufopa amplia comercialização dentro da comunidade acadêmica

Para atender a demanda, além do Campus Amazônia, estudantes e servidores poderão comprar frutas, verduras e legumes no Campus Rondon; A nova feira começa nesta quinta (31).

O Projeto Incubadora de Empreendimentos Solidários e a Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (PROCCE) da UFOPA realiza desde 2016 a Feira da Agricultura Familiar. A atividade visa proporcionar ambiente de integração entre a comunidade acadêmica e os agricultores familiares e garantir a segurança alimentar e nutricional dos docentes, discentes, técnicos da Universidade e comunidade em geral.

A Feira é mais um canal de comercialização dos produtos dos agricultores familiares dos municípios de Mojuí dos Campos, Belterra e Santarém. O espaço funciona há um ano no Campus Amazônia e possibilita a compra dos alimentos naturais oriundos da agricultura familiar com preços acessíveis a servidores e discentes da Universidade Federal do Oeste do Pará.

Nessa nova etapa, a feira será ampliada ao Campus Rondon. A expansão ocorreu devido ao sucesso da iniciativa sustentável e agora, pretende atender o público do campus localizado na Avenida Marechal Rondon em Santarém.

Oportunizar mais um canal de comercialização às cooperativas e associações dos agricultores familiares está entre os objetivos do projeto, conforme explica o coordenador do Projeto Incubadora de Empreendimentos Solidários, Prof. Msc. Luiz Gonzaga Feijão: “A Feira da Agricultura Familiar da UFOPA teve grande aceitação entre a comunidade acadêmica da universidade, assim a ampliação de mais um espaço é essencial para que todos tenham acesso a adquirir os produtos orgânicos e convencionais comercializados durante a feira” – conclui.

A feira é realizada todas as quintas-feiras, das 8 às 12 horas, no auditório anexo da Unidade Amazônia, na Av. Mendonça Furtado e no Prédio H do Campus Rondon, sito a Av. Marechal Rondon.

Fonte: RG 15/O Impacto e Samela Bonfim/Ufopa

Relacionado