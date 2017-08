Fórum sobre Redesim chega ao oeste do Pará

Evento, que é promovido pela Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa), será realizado em Santarém no dia 05 de setembro

Com mais de 30 mil empresas ativas e uma população de aproximadamente 790 mil pessoas, a região oeste do estado vai sediar o IV Fórum Intermunicipal Integrador Pará. O evento, que é promovido pela Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa) para incentivar a adesão das prefeituras à Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), acontece em Santarém, no próximo dia 5 de setembro, e, além do município sede, abrange as cidades vizinhas de Almeirim, Porto de Moz, Faro, Juruti, Óbidos, Oriximiná, Terra Santa, Alenquer, Belterra, Curuá, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Placas e Prainha, num total de 15 municípios.

“Nosso maior objetivo é mostrar aos gestores municipais como funciona o Integrador Pará e como esse sistema pode contribuir com a melhoria da arrecadação municipal, conquistando assim cada vez mais adesões em nosso Estado”, explica a presidente da Jucepa, Cilene Sabino. Desde o primeiro fórum, realizado em abril, em Castanhal, na região metropolitana de Belém, o número de municípios que aderiram à Redesim/Integrador Pará dobrou no estado. Saltando de 22, antes do segundo fórum, em Marabá, para quase 70 atualmente. Com a realização dos fóruns para esclarecer dúvidas e divulgar as vantagens da adesão a Redesim/Integrador Pará o objetivo é alcançar todos os 144 municípios paraenses até o final deste ano.

Além da Jucepa, participam do Fórum órgãos e instituições envolvidos na legalização de empresas no Estado, como a Secretaria da Fazenda (Sefa) e o Corpo de Bombeiros, além da Receita Federal, Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e Sebrae Pará. Para o Fórum em Santarém já estão confirmadas também a presença de Gabriela Torquato, coordenadora de mobilização da Endeavor, uma das maiores organizações de apoio a empreendedores de alto impacto no mundo, e do gerente nacional da Redesim na Receita Federal, Carlos Nacif, que vem direto de Brasília para participar do evento.

Voltado para prefeitos, gestores municipais, empresários, contadores, administradores, advogados e demais interessados no registro mercantil, o Fórum Intermunicipal Integrador Pará tem como principal objetivo divulgar o sistema que integra todas as etapas de abertura, alteração, legalização e baixa de empresas, incentivando assim a adesão das prefeituras. Na esfera estadual a Redesim/Integrador Pará é gerida pela Jucepa, que deixa de ser apenas o órgão de registro e passa a ser a porta de entrada para todas as etapas do processo. Na prática, para quem pretende abrir uma empresa, isso significa um único cadastro de dados e documentos pela internet, feito por meio do site da Junta Comercial (www.jucepa.pa.gov.br), por onde o usuário poderá fazer também todo o acompanhamento do processo e a emissão de documentos como licença e alvará de funcionamento, dependendo do grau de risco do empreendimento.

