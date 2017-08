Lançamento da Campanha Liquida Santarém: “Mudança: Ou Muda ou Dança” será nesta quinta

Jussier Ramalho, que ministrará a palestra “Mudança: Ou Muda ou Dança”.

Acontece nesta quinta-feira (31/08), o lançamento da campanha Liquida Santarém, organizada pelo Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial e Empresarial de Santarém – Conjove da Aces, com objetivo de gerar negócios para as empresas e possibilitar ao consumidor a aquisição de produtos com preços promocionais, nos dias 09, 10, 11 e 12 de novembro.

Ano passado, o Liquida Santarém movimentou R$ 4,7 milhões, em quatro dias de vendas promocionais, segundo pesquisa realizada pelo Sebrae – Serviço Apoio Micro e Pequena Empresa. Espera-se que este ano, a campanha supere o quantitativo de 200 empresas inscritas, em diferentes segmentos econômicos.

Em parceria com o Sebrae, o lançamento contará com participação do palestrante Jussier Ramalho, que ministrará a palestra “Mudança: Ou Muda ou Dança”.

Jussier Ramalho é autor do best-seller “Você é sua Melhor Marca”. Considerado um encantador de clientes, um mago de vendas, um talento e a alma vibrante do próprio negócio. Faz palestras sobre marketing pessoal e Empreendedorismo, para empresários e universitários, por todo o país.

