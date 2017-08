Obras da 1ª etapa da Praça do Çairé já iniciaram

Na sexta-feira (25), a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), assinou a ordem de serviço para a construção 1ª etapa da Praça do Çairé. A empresa responsável Texas Construção e Saneamento Ltda- EPP já iniciou os serviços entre a Rua Antônio Peres e Frei Cristóvão, com a construção do muro.

Segundo o Prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, a prioridade foi começar pelo muro porque é um serviço mais rápido, com previsão para terminar antes do Çairé. A obra toda compreende a construção de palco (312, 61m2), 2 camarins, banheiros, depósito, área de circulação interna de 132 m2 e muro. O investimento será de R$1.149.365,79.

LIMPEZA NA VILA: A Seminfra já está com a equipe de limpeza na Vila Balneária de Alter do Chão. A equipe está com a equipe de roçagem e capina no entorno da Praça do Çairé.

A equipe vai atuar antes, durante e após os eventos garantindo a limpeza da Vila. Além disso, a equipe de iluminação pública estará na Vila para fazer manutenção e instalação de mais pontos, assim como os fiscais estarão atuando no credenciamento dos vendedores ambulantes.

SEMINFRA REALIZA AÇÃO NO MERCADÃO 2000

A Prefeitura de Santarém, por meio do Trabalho Técnico Social da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), vai realizar nesta quarta-feira (30), no Mercadão 2000, de 8h a 12h, a ação “Trabalho Social Transformando Vidas”, com as seguintes atividades:

Informações sobre o PTSA (Projeto de Trabalho Socioambiental)

Informações sobre a execução das obras de Esgotamento Sanitário.

Cadastro Único dos programas de inclusão social;

Informações sobre tarifa social de energia;

Emissão de RG.

Informações para Unificação de Terreno;

Lavratura de escrituras;

Alienação;

Transpasse;

Fracionamento;

Resgate de Enfiteuse.

Serviços básicos na área de saúde

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS