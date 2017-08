PF investiga venda de votos de desembargadores no Nordeste

Desembargadores que atuaram no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), localizado em Recife, são suspeitos de receber propina para vender votos e influenciar a decisão da Corte. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal (PF) cumpre dois mandados de prisão preventiva, oito de condução coercitiva e 13 de busca e apreensão no Rio Grande do Norte e em Pernambuco como parte da Operação Alcmeón, que apura o esquema.

A primeira investigação mira um desembargador aposentado e outro que já morreu. Em 2012, eles teriam vendido votos de um habeas corpus e um mandado de segurança julgados pelo TRF-5. O esquema beneficiou pessoas investigadas por desvio de recursos federais repassados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) ao Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (Ipem).

Segundo o Ministério Público Federal (MPF) do Rio Grande do Norte, responsável pela investigação, “as negociações ilícitas envolvendo os dois desembargadores federais teriam contado com a intermediação de advogados e de um assessor, com repasses de valores de forma oculta e dissimulada, mediante uso de dinheiro em espécie e transferências bancárias envolvendo terceiros”.

Em outra investigação que desencadeou a operação desta quarta-feira, o mesmo desembargador aposentado é acusado cobrar de seus clientes para influenciar decisões de outros magistrados do TRF-5. Entre 2015 e 2017, ele teria dissimulado o recebimento de dinheiro para tentar conseguir decisões favoráveis em apelações criminais, ações rescisórias e revisões criminais.

A operação é resultado de “colaborações premiadas, gravações ambientais, interceptações telefônicas, afastamento de sigilo de dados fiscais, bancários, telefônicos e telemáticos, além da obtenção de documentos e colheita de depoimentos”, de acordo com o MPF.

