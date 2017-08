Programação alusiva a Semana da Pátria inicia nesta sexta em Óbidos

Desfiles que serão realizados na Praça de Cultura sofreram alteração na ordem de apresentação.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou a programação da Semana da Pátria, que inicia a partir da próxima sexta-feira (1/09), em Óbidos, oeste do Pará. Com o tema “Escola e Família Fortalecendo os Valores em Prol da Equidade Social”, o evento alusivo à celebração dos 195 anos da Independência do Brasil, sofreu mudanças em seu formato.

Os desfiles que antes eram realizados no período de 5 a 7 de setembro, após a abertura oficial da Semana da Pátria, iniciarão já no dia 1º com a apresentação da Educação Infantil. A programação prossegue nos dias 4, 5, 6 e 7 de setembro.

O encerramento da Semana da Pátria no dia 7 de setembro será marcado pelas apresentações das Fanfarras das escolas municipais e estaduais. O desfile da Polícia Militar fechará o evento.

Confirma a programação:

Dia 1º de Setembro de 2017

Horário: 18h – Concentração das Escolas

18:30min – Abertura Oficial

19h – Início dos Desfiles

20h30min – Programação Esportiva alusiva ao Dia do Professor de Educação Física

Local: Praça da cultura

Solenidade de Abertura da Semana da Pátria e Desfile da Educação Infantil, com a presença do Corpo de Bandeiras das Escolas Municipais, Estaduais, Federal e entidades não Governamentais.

1 – Centro Educacional Infantil Perpétuo Socorro

2 – Centro Educacional Bom Pastor

3 – E.M.E.I.E.F. Professor Manuel Valente do Couto

4 – E.M.E.I.E.F. Professora Maria Madalena Printes

5 – E.M.E.I.E.F. Professor José Tostes

6 – E.M.E.I.E.F. Dom Floriano Loewenau

7 – E.M.E.F. Mestre Pacífico/Manoel da Mota

8 – E.M.E.I.E.F. Duque de Caxias

9 – E.M.E.I.E.F. Frei Edmundo Bonckosch

10 – E.M.E.I.E.F. Irmã Firmina

11 – E.M.E.I.E.F. Raimundo Cardoso de Araújo

12 – E.M.E.I.E.F. Guilherme Lopes de Barros

13 – E.M.E.I.E.F. José Veríssimo

14 – Assembleia de Deus

15 – E.M.E.I.E.F. Inglês de Souza

16 – Pelotão dos Professores de Educação Física

Dia 04 de setembro de 2017

Horário: 18h30 – Concentração das Escolas

19h – Início dos Desfiles

Local: Praça da cultura

Desfile das escolas

1 – E.M.E.I.E.F. Prof. José Tostes

2 – E.M.E.F. Tenente Pedro Muniz

3 – E.M.E.I.E.F. Raimundo Cardoso de Araújo

4 – E.M.E.I.E.F. Duque de Caxias

5 – E.M.E.F. Dr. Raymundo Chaves

6 – Desbravadores

7 – SEMDES – Projetos

8 – E.E.E.M. Professor Maurício Hamoy

Dia 05 de setembro 2017

Horário: 18h30 – Concentração das Escolas

19h – Início dos Desfiles

Local: Praça da cultura

Desfile das escolas

1 – E.M.E.I.E.F. Professora Maria Madalena Printes

2 – Associação Menino Jesus

3 – E.M.E.I.E.F. Guilherme Lopes de Barros

4 – E.M.E.I.E.F. Inglês de Souza

5 – E.M.E.I.E.F. Manoel Valente do Couto

6 – E.M.E.F. Felipe Patroni

7- Instituto Federal do Pará – IFPA

Dia 06 de setembro 2017

Horário: 18h30 – Concentração das Escolas

19h – Início dos Desfiles

Local: Praça da cultura

Desfile das escolas

1 – E.M.E.I.E.F. José Veríssimo

2 – E.M.E.I.E.F. Irmã Firmina

3 – E.M.E.I.E.F. Frei Edmundo Bonckosck

4 – E.M.E.I.E.F. Dom Floriano Loewenau

5 – E.M.E.I.E.F. São Francisco

6 – Assembleia de Deus

7 – E.E.E.M São José

Dia 07 de setembro 2017

Horário: 18h30 – Concentração das Escolas

19h – Início dos Desfiles

Local: Praça da cultura

Desfile das Fanfarras das Escolas e Entidades

1 – Inglês de Souza

2 – Raimundo Cardoso/Menino Jesus

3 – Dom Floriano Loewenau

4 – Frei Edmundo Bonckosck

5 – Raymundo Chaves

7 – São Francisco

8 – Polícia Militar

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO