Bocão Ed. 1161

MULHER PRODUTIVA

É a mulher que gera resultado, investimento produtivo. Assim é considerada Nadma Braga, junto ao Secretário da Fazenda e Governador do Estado. A Coordenadora Nadma Braga é prestigiada pelo Secretário da SEFA e Governador Jatene, por ter conseguido o primeiro lugar em todo o Estado do Pará, na arrecadação, ultrapassando Belém.

MULHER PRODUTIVA 2

Nadma conseguiu levar a arrecadação da 4ª região para o primeiro lugar no Estado, deixando Belém para trás. Isso demonstra que com sua atenção e respeito ao contribuinte, conseguiu se destacar como Coordenadora. Segundo os servidores e contribuintes, Nadma é uma servidora educada, competente e atenciosa. Com suas virtudes, deu à região o título de primeiro lugar na arrecadação. A Coordenadora tem apoio do Secretário e Governador e será homenageada em Belém, pelo feito.

MULHER PRODUTIVA 3

Nadma não precisou aplicar terrorismo, perseguição e humilhar o contribuinte para arrecadar, como alguns coordenadores usavam através do poder para pressionar e intimidar o contribuinte. Segundo alguns servidores, o sorriso de Nadma é sua arma poderosa. Parabéns Coordenadora, por promover Santarém. Que sua estrela continue a brilhar aplicando seu conjunto de técnicas, princípios, métodos e estratégias na educação fiscal.

CASSAÇÃO

O presidente da Câmara deve analisar atos e procedimentos no rito processual que vai levar à cassação do vereador Reginaldo Campos. O parecer jurídico deve estar embasado em técnica e procedimento. O Presidente da Câmara deve ter cuidado com os advogados do Reginaldo, para não anular o trabalho, pois vícios já existem na composição.

OPERAÇÃO LAVA POSTO

Reginaldo Campos está ligado e disse que a investigação da farra do combustível vai mexer com o sono de muita gente. Disse que ficou calado até agora e já está prestes a explodir. A operação já tem um nome, Lava Posto, já que pela quantidade semanal que o posto abastecia através de requisição, as bombas tinham de ser lavadas por zerar o estoque no tanque.

PRESTÍGIO

O Diretor Geral da Policia Civil, Rilmar Firmino, é assediado por vários partidos a se filiar e disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Rilmar é um servidor honesto, competente, dedicado, leal e responsável. O Governador em sua pesquisa percebeu que o nome de Rilmar estava em todas as pesquisas com um percentual acima de algumas lideranças. Isso chamou a atenção de Jatene, pois são amigos e ele já disse: “Te prepara, caboclo, que tu vai ter meu apoio e não diga não!”. Rilmar por ser uma pessoa humilde e conhecer pouco de política, sorriu e ficou calado e Jatene, disse: “Vai te preparando meu amigo, estamos juntos”.

PESTE

O ex-prefeito Alexandre Von está sendo chamado de peste, dentro do PSDB, devido à grande rejeição de seu nome para Deputado Estadual. O vereador Ney Santana, na pesquisa realizada, está acima de Von. O peste pode não disputar e a direção do partido já está pensando no nome de Ney Santana.

OPERAÇÃO ACABA DETRAN

Uma abelha deixou um mel amargo na minha orelha e me falou que uma grande operação pode ocorrer no DETRAN da região. Aproximadamente 30 pessoas estão na mira e seus nomes estão na lista de busca e apreensão, prisão temporária e preventiva. A Abelha me disse que na próxima semana vai me explicar melhor. Isso, se a operação não chegar antes de quinta, pois estava com pressa naquele momento, para não sobrar pra ela.

ENROLADO

O prefeito de Itaituba está na estrada de uma ação penal. Sua administração passada à frente da Prefeitura pode condená-lo e prejudicar o resto de seu mandato. O Ministério Público deve ficar de olho na administração atual. Aguardem os acontecimentos.

SORRIA SEMPRE

O Prefeito Nélio deveria recadastrar todos os servidores pela data do aniversário e no dia pagaria a primeira parcela do 13º salário para felicidade dos servidores, que teriam o dinheiro para festejar com a família.

CUSTO CARO

É lamentável a situação dos vereadores de Santarém, que não contam com uma Assessoria Jurídica digna da ‘Casa do Povo’. Uma prova da ineficiência na atuação dos operadores do direito da Câmara foi a controversa e questionável decisão de deixar em segundo plano o Decreto-Lei 201/67 que dispõe dos ritos sobre a cassação de prefeitos e vereadores.

CUSTO CARO 2

Estes senhores, como assessores jurídicos deveriam orientar os vereadores acerca do tema. Se a orientação aconteceu ou não, o fato é que a primeira decisão, aonde foi estabelecido que a Comissão de Ética seria a responsável de conduzir o processo de cassação do vereador Reginaldo Campos, foi totalmente equivocada.

CUSTO CARO 3

Alertamos para os vereadores que procurem pessoas com experiência e conhecimento técnico e de procedimento, pois estamos falando de uma ‘Casa de Leis’ e de ‘Legisladores’. Ao presidente da Câmara, fazemos o alerta, pois dependendo da situação, poderá ser acionado na Justiça.