Delegado Jardel será relator do processo de cassação de Reginaldo Campos

Em reunião que aconteceu na quarta-feira (30), ficou definido as funções dos vereadores na Comissão Processante, estabelecida para conduzir o processo de Cassação do Vereador Reginaldo Campos. Alysson Pontes (PSD) será o presidente, Delegado Jardel Guimarães (PODEMOS), relator, e Tadeu Cunha (DEM), somente integrante.

Tadeu explicou que “a partir de agora estaremos oficializando à Presidência da Casa, para que a gente tenha acesso ao processo e dê os encaminhamentos necessários”.

Já o relator enfatizou que corre o prazo de 90 dias para que a Câmara dê uma definição ao caso, e garantiu que a comissão irá buscar o maior volume possível de informações para conduzir o caso. “Há o inquérito policial que tramita na 16ª seccional. A comissão estará requerendo peças desse inquérito, além de informações do MPE, para que possamos tomar pé da situação e apurar com a devida responsabilidade”, salienta.

Jardel explicou ainda o rito natural do processo. “O relator deverá fazer o parecer, que será aprovado ou não pela comissão, depois deverá ser apreciado pela Casa”.

O caso – O pedido de cassação do vereador Reginaldo Campos (PSC) foi impetrado na Câmara de Vereadores de Santarém no dia 11 de agosto/2017 pelo cidadão Newton Santiago após a detenção do parlamentar. Campos foi detido no dia 07 de agosto/2017 em virtude da operação “Perfuga”, da Polícia Civil em parceria com o Ministério Público Estadual.

Fonte: ASCOM/CÂMARA