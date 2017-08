Rilmar Firmino: “Ingresso de novos policiais trará reforço de 25% no efetivo”

Delegado Geral da Polícia Civil participou da cerimônia de início do Curso de Formação de Policiais Civis

Dando prosseguimento a mais um compromisso junto à sociedade paraense, no último dia 22 de agosto, Dr. Rilmar Firmino, Delegado Geral da Polícia Civil no estado Pará, juntamente com titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Jeannot Jansen, participou da cerimônia de inicio da Formação de Novos Policiais Civis.

Na ocasião, Firmino destacou a satisfação de participar de um momento tão importante para área de segurança, que é resultado de um sonho que se concretiza.

Ainda na sua fala aos novos agentes, o delegado-geral salientou que o ingresso dos novos policiais civis corresponde a um reforço de 25% do efetivo total de policiais civis no Estado. Isso, ressalta o delegado-geral, terá reflexos na melhoria da investigação policial da Polícia Civil do Pará, que é referência nacional, e também na qualidade do atendimento ao público.

“Nossa meta é ter policiais civis novos com aquele espírito dos policiais civis de antigamente”, ressaltou Rilmar, ao citar exemplos, como o do delegado Armando Mourão, um dos mais antigos policiais civis em atividade no Brasil, com 47 anos de serviço público, mas que sempre chega primeiro e é o último a sair da Delegacia, sempre desempenhando seu trabalho com compromisso e dedicação.

FORMAÇÃO: A Academia da Polícia Civil (Acadepol), órgão responsável pela formação, capacitação e requalificação profissional dos policiais civis do Estado, já deu início ao Curso de Formação de Policiais Civis, que corresponde à segunda etapa do concurso público da corporação policial. Cerca de 500 candidatos aos cargos de investigador, escrivão e papiloscopista iniciaram, desde o último dia 22, dos cursos práticos e teóricos, realizados nas dependências do Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), em Marituba, na região metropolitana de Belém. No próximo mês de outubro, será a vez do ingresso dos candidatos aos cargos de delegado de Polícia entrarem na Academia.

Por: Edmundo Baía Júnior

Fonte: RG 15/O Impacto