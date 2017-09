Rilmar Firmino inaugura mais uma Unidade Integrada Pro Paz

O evento aconteceu nesta sexta-feira (1º), no município de Capitão Poço. O titular da Delegacia Geral de Polícia Civil do Pará, Rilmar Firmino, acompanhado pelo governo Simão Jatene, entregou a sociedade paraense mais uma Unidade Integrada Pro Paz (UIPP). A obra faz parte do maior investimento feito na segurança pública no estado, em temos de infraestrutura de atendimento e tem sido desenvolvido por meio da dedicação de Firmino.

A UIPP do município de Capitão Poço, localizado a 215 km da capital, Belém, é a 53ª inaugurado pelo Delegado Geral, de um total de 80 previstas. Ainda de acordo com chefe da Polícia Civil no estado do Pará, outras 70 delegacias foram contempladas com reformas.

A Obra: Os investimentos para a UIPP de Capitão Poço somam o valor de R$ 1.537.463,54 relacionados à construção da unidade. Foram investidos ainda, R$ 107.761,00 referentes à aquisição de material de informática e de mobiliário. O prédio tem sete salas, sendo cinco utilizadas para atendimento à população e duas de custódia. Possui, ainda, quatro alojamentos, para o uso de policiais civis e militares, além de uma copa/cozinha e uma sala de convivência para os policiais. A Secretaria do Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) já construiu, de 2011 a 2017, 52 unidades com esse modelo de atendimento policial.

