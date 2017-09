Deputado Hilton Aguiar assina convênios junto com o governo do Estado e prefeituras

Prefeita de Placas, Raquel Brandão, com o deputado Hilton Aguiar.

O deputado Hilton Aguiar participou, na última quinta-feira (31), das assinaturas dos convênios entre Governo do Estado e diversas prefeituras de todo o Pará. Na ocasião, foram assinados dois convênios de emendas do parlamentar que destinam R$ 1.900.000,00 para a construção e reforma do Hospital Municipal de Goianésia, bem como a construção do bloco cirúrgico. O outro convênio foi de R$300.000,00 para a aquisição de equipamentos hospitalares.

Hilton Aguiar também esteve acompanhando a assinatura dos convênios de outros municípios, juntamente com seus prefeitos e gestores, durante o Fórum dos Municípios Sustentáveis. O parlamentar ainda possui emenda que contempla o município de Trairão e uma parceria que abrange o município de Placas.

A cerimônia contou com a participação do Governador do Estado, Simão Jatene, de parlamentares, gestores e prefeitos.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom